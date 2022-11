Importanti avvenimenti segneranno le nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) deciderà di scappare da Cukurova dopo aver capito che nel cuore di Yilmaz Akkaya non c'è posto per lei.

Terra amara, anticipazioni: Demir spara ad Akkaya per riportare Zuleyha a casa

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che Mujgan prenderà una difficile decisione.

Tutto inizierà quando la pediatra e Yilmaz (Uğur Güneş) decideranno di festeggiare il loro fidanzamento ufficiale con amici e famigliari.

Allo stesso tempo, Zuleyha (Hilal Altınbilek) origlierà una conversazione tra Demir e sua suocera, scoprendo così che è stato suo marito a sabotare l'autoveicolo del suo ex, con il quale aveva avuto un incidente qualche settimana prima. La Altun sconvolta deciderà di raggiungere la tenuta di Fekeli (Kerem Alışık) con il bambino in braccio. Qui, la protagonista verrà raggiunta da Demir che non esiterà a riportarla a casa dopo aver sparato ad Akkaya alle spalle. Per questo motivo, l'ex meccanico verrà sottoposto ad un intervento chirurgico che fortunatamente avrà esito positivo.

La dottoressa Hekimoglu lascia Yilmaz appreso che ama ancora l'ex fidanzata

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz cadrà in uno stato di semi coscienza durante la fase post operatoria.

In questo frangente, il protagonista crederà di essere felice accanto a Zuleyha in un giardino lussureggiante. Mujgan, a questo punto, comprenderà di non essere lei l'oggetto dei suoi pensieri dopo averlo ascoltato più volte pronunciare il nome della sua ex fidanzata. Per questo motivo, la dottoressa Hekimoglu arriverà alla conclusione che l'ex meccanico ama ancora Altun.

In preda ad un dolore incontrollabile, la ragazza crederà che sia arrivata l'ora di lasciare il promesso sposo, tanto da scrivergli una missiva che posizionerà sotto il suo cuscino. Una decisione, che non sarà condivisa nemmeno dai suoi genitori Sevil e il dottor Behzat.

Mujgan scappa lontano da Cukurova

Mujgan scapperà a bordo della sua autovettura in un posto lontano da Cukurova, senza avvertire neanche l'ospedale.

Intanto, la domestica Nazire scoprirà la lettera, accompagnata dall'anello di fidanzamento sotto il cuscino di Yilmaz. La donna, a questo punto, darà tutto il materiale all'ex meccanico, dove capirà che la sua fidanzata non vuole più avere niente a che fare con lui. Akkaya deciderà di lasciarla andare oppure farà qualcosa? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.