Il Paradiso delle signore 8 ci sarà il prossimo settembre 2023 oppure no? L'appuntamento con la settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 sta entrando sempre più nel vivo e, intanto, i numerosissimi appassionati si chiedono già cosa succederà in futuro.

In tanti, infatti, sono curiosi di sapere se la Rai metterà in cantiere anche l'ottava stagione di questa seguitissima serie completamente made in Italy che sta appassionando una platea sempre più vasta di spettatori.

Ebbene, fino a questo momento non ci sarebbero notizie positive, dato che da parte della Rai c'è ancora un "religioso silenzio" sull'ottava stagione della soap.

Grande successo di ascolti per Il Paradiso delle signore: la soap vola nel daytime di Rai 1

Nel dettaglio, Il Paradiso delle Signore continua ad essere uno dei fiori all'occhiello della programmazione pomeridiana di Rai 1.

La soap appassiona ogni giorno una media che oscilla tra 1,8 e i 2 milioni di fedelissimi spettatori, riuscendo a toccare anche punte del 24% di share.

Un successo clamoroso per questo prodotto che, al termine della prima stagione daily, aveva registrato una media di circa il 13-14% di share, tanto da essere a rischio chiusura definitiva.

Alla fine, però, la Rai ha scelto di continuare a dar fiducia a questo prodotto e gli ascolti sono cresciuti sempre più, al punto che Il Paradiso delle signore ha riacceso una fascia oraria che ormai era spenta da diversi anni.

Retroscena Il Paradiso delle signore 8: il futuro della soap opera è in bilico?

Insomma, gli ascolti premiano la soap che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, la cui messa in onda è confermata fino al prossimo maggio con la messa in onda della settima stagione.

Cosa succederà poi? Quale sarà il futuro della soap?

Ci sarà Il Paradiso delle signore 8 oppure no?

A fornire un po' di retroscena è il settimanale "Visto", il quale lascia intendere che fino ad oggi non ci sarebbero delle conferme ufficiali da parte della Rai in merito alla nuova stagione.

"Il Paradiso delle signore è diventata il fiore all'occhiello del daytime di Rai 1. Sarebbe dunque un vero peccato perderla", scrive il settimanale.

La Rai in silenzio su Il Paradiso delle signore 8

E, effettivamente, nonostante il grande successo di ascolti registrato in questi primi mesi di programmazione pomeridiana, la Rai non si è ancora espressa in merito alla possibilità di mettere in cantiere Il Paradiso delle signore 8.

Gli stessi attori non si sono mai sbilanciati in merito al futuro della soap che, tuttavia, sembra avere tutte le carte in tavola per proseguire con grande successo e andare avanti con l'ottava stagione.