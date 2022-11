Nella soap opera di origini turche Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), i colpi di scena tutti da scoprire non stanno mancando. Nel corso dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 29 novembre 2022 come al solito a partire dalle ore 14:10 circa, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non rimarrà affatto fermo, quando apprenderà grazie al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) che Demir Yaman (Murat Ünalmış) non è riuscito a convincere la parente Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) a vendergli la sua tenuta a un prezzo basso. Nello specifico l’ex fidanzato di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e vero padre del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), proporrà alla donna di acquistare la casa e i territori che le appartengono offrendole il doppio del denaro.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 29 novembre: Sermin rifiuta la proposta di Demir, Yilmaz approfitta della situazione

Nella puntata dell’amata serie televisiva che da poco è tornata ad appassionare milioni di spettatori italiani, e che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 29 novembre, per cominciare Sermin si darà da fare cercando una soluzione per pagare i suoi debiti: la donna pur avendo bisogno di denaro al più presto possibile rifiuterà la proposta del cugino Demir di comprare la sua casa perché non la soddisferà del tutto.

Intanto sempre dalle anticipazioni, si evince che Yilmaz durante una conversazione con il dottor Sabahattin verrà a conoscenza che la moglie dell’uomo si trova in una pessima situazione economica: l’ex detenuto e protagonista dello sceneggiato approfitterà subito della situazione, facendo una controproposta.

In particolare Akkaya sarà deciso ad acquistare la tenuta di Sermin, al doppio del prezzo offertole dal suo nemico e rivale Demir.

Riassunto episodi precedenti: Akkaya si lascia alle spalle la relazione con Zuleyha, Gaffur alla ricerca di Ali Riza Citci

Nei precedenti episodi, Demir si è trovato a lottare tra la vita e la morte a causa di un terribile incidente.

Zuleyha ha rinunciato a fuggire con Yilmaz, dopo aver rischiato di rimanere vedova. Quest’ultimo invece dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con Altun, ha approfondito la conoscenza di Mujgan (Melike İpek Yalova). Zuleyha non ha nascosto la sua gelosia anche in presenza del marito, dato che ha avuto un malore non appena ha visto il suo ex e la dottoressa insieme.

Infine il capomastro Gaffur (Bülent Polat) si è recato a Maras su ordine della signora Hunkar (Vahide Perçin) per rintracciare Ali Riza Citci, mentre Demir ha scoperto il doppiogioco di Sait: quest’ultimo ha aiutato Yilmaz a cacciare i malviventi assoldati da Yaman.