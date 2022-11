Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara, che il pubblico avrà modo di vedere il 24 e 25 novembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, made in Turchia, segnalano che Yilmaz Akkaya deciderà di chiudere i rapporti con Zuleyha Altun quando scoprirà di avere un debole per Mujgan Hekimoglu.

Terra amara, anticipazioni 24 novembre: Zuleyha vinta dai rimorsi di coscienza verso Demir

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata che sarà visibile giovedì 24 novembre in prima visione su Canale 5 annunciano grandi sorprese.

Scendendo nei particolari, Demir Yaman (Murat Ünalmış) continuerà ad essere l'assoluto protagonista delle vicende ambientate a Cukurova. Questa volta, l'uomo dovrà subire una delicata operazione chirurgica per risolvere un importante problema di salute, dovuto ad un grave incidente per salvare l'esistenza di Adnan. Tuttavia, il giovane Yaman riuscirà a superare brillantemente l'intervento, tanto da uscire dal coma.

Dall'altra parte, Zuleyha sarà costretta a cambiare strategia in quanto vinta dai rimorsi di coscienza nei confronti del gesto altruista del consorte. Per questa ragione, la donna si farà ridare la missiva da Sabahattin, dove affermava che suo figlio non è altro che il figlio di Yilmaz.

Puntata 25 novembre: Mujgan suscita l'interesse di Yilmaz

Nella nuova puntata di Terra amara, che il pubblico assisterà venerdì 25 novembre in prima visione tv, annunciano che tutta l'attenzione sarà focalizzata su Mujgan (Melike İpek Yalova), la nuova dottoressa dell'ospedale appena arrivata a Cukurova. Difatti, il nuovo susciterà l'interesse di Yilmaz, il quale sembrerà essere disposto a cambiare pagina.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Fekeli darà un importante consiglio al figlioccio. In pratica, l'anziano imprenditore gli consiglierà di fare luce nei propri sentimenti prima di gettarsi a capofitto in un'altra storia d'amore.

I genitori di Adnan prendono due strade diverse

Yilmaz (Uğur Güneş) accetterà il consiglio del padrino.

Per questo motivo, l'ex meccanico chiederà di avere un confronto con Zuleyha (Hilal Altınbilek). In questa occasione, i due ragazzi decideranno di prendere due strade diverse dopo aver chiarito le loro posizioni per l'ultima volta. I genitori di Adnan riusciranno a ritrovarsi oppure sarà la fine?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line, ricordando che Bir Zamanlar Cukurova è trasmessa da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5 mentre le puntate perse possono essere riviste on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".