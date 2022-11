Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera raccontano che Gulten Taskin vorrà dare una mano a Zuleyha Altunm dopo averla vista provata a causa delle continue vessazioni di Demir Yaman. La ragazza cercherà di far ricongiungere la sua padrona a suo figlio, Infatti Adnan verrà allontanato da Zuleyha dopo una punizione di Demir.

Terra amara, anticipazioni: Altun scappa con il figlio alla tenuta di Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in onda a breve su Canale 5, annunciano che Gulten si renderà protagonista di un gesto altruista.

Tutto inizierà quando Zuleyha comprenderà che Demir ha manomesso l'auto di Yilmaz, provocandone un incidente che ha visto coinvolte lei e Mujgan. La giovane, sconvolta, farà i bagagli per cercare di scappare con Adnan: direzione la tenuta di Fekeli, ormai residenza del suo ex fidanzato. In questo modo, però, metterà a repentaglio la vita dell'ex meccanico in quanto Demir, accecato dalla rabbia, non esiterà a raggiungerla e sparare un colpo di pistola alle spalle proprio a Yilmaz. Quest'ultimo verrà sottoposto a una delicata operazione da Sabahattin e Mujgan. Grazie al loro intervento, l'uomo riuscirà a salvarsi, mentre Zuleyha dovrà accettare una dolorosa punizione da parte del marito.

Gulten vuole aiutare Zuleyha a recuperare Adnan

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir proibirà alla consorte di prendere l'automobile e porterà via Adnan in un luogo segreto, almeno fino quando non avrà messo "la testa a posto". Il ricco imprenditore non sopporterà che Zuleyha abbia chiesto aiuto al suo rivale. Anche Hunkar si dimostrerà solidale con suo figlio, tanto da invitare la nuora a ritornare in sé per la tranquillità famigliare.

Altun apparirà distrutta per l'allontanamento da Adnan, situazione che colpirà il cuore di Gulten, che deciderà di aiutarla per dare una nuova chance alla loro amicizia.

Demir impedisce alla consorte di vedere il bambino

La sorella di Gaffur, dopo aver scoperto dov'è stato portato Adnan, farà in modo che Zuleyha possa raggiungerlo.

Purtroppo Demir imprenditore riuscirà a intercettare le intenzioni delle due donne, tanto da impedire alla consorte di vedere Adnan. Il giovane Yaman porterà suo figlio da un'altra parte, mentre Altun sarà costretta a piegarsi alle sue volontà. Dall'altra parte Gulten dovrà licenziarsi dal suo posto di lavoro, dopo aver ricevuto un duro rimprovero da parte di Demir. Tuttavia Taskin troverà subito occupazione a casa di Sermin.