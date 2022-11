Manca sempre meno al ritorno di Terra Amara sul piccolo schermo: il 14 novembre le nuove puntate della soap turca animerà i pomeriggi degli italiani, prendendo il posto di 'Un Vita', che invece chiuderà i battenti per sempre sabato 12 novembre. Fin da subito, i colpi di scena saranno all'ordino del giorno. Demir, accecato dalal gelosia nei confronti di Yilmaz che diventerà sempre più potente anche sul piano lavorativo, arriverà a manomettere l'auto del suo nemico per eliminarlo. Yaman però non farà i conti con un imprevisto: Akkaya presterà la sua auto a Mujgan e sulla stessa auto salirà anche la moglie Zuleyha.

Demir fuori controllo

Riprendono le anticipazioni di Terra amara: seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, le puntate riprenderanno mettendo al centro la rivalità tra Yilmaz e Demir. Akkaya aiutato dal padrino Fekeli riuscirà a chiudere un affare molto importante che gli permetterà di esportare un grosso quantitatIvo di arance provenienti dalla sue terre. Questo farà infuriare ancora di più Demir, già geloso dei sentimenti che la moglie prova per Yilmaz. Infatti, anche Yaman aveva messo gli occhi sullo stesso affare del nemico.

Infuriato, e sempre più fuori controllo, Demir deciderà di manomettere l'auto di Yilmaz con la speranza che una volta alla guida, l'uomo possa perdere il controllo e restare coinvolto in un grave incidente.

Demir, però, non calcolerà un imprevisto che manderà in frantumi i suoi sordidi piani. Sebbene Mujgan e Yilmaz dopo la rottura non abbiano fatto ancora pace, Akkaya andrà in soccorso della dottoressa quando la macchina di quest'ultima non partirà e le presterà la sua. A questo punto la vita della dottoressa sarà in pericolo ma non solo la sua.

Fekeli capisce che Demir ha causato l'incidente

Zuleyha avendo scoperto da un'intervista rilasciata ai giornali da parte di Yilmaz che il cuore del suo ex ormai batte per una donna che non è più lei, si farà trasportare dalla gelosia e salirà sull'auto della dottoressa senza il permesso di quest'ultima per avere un confronto con lei.

I freni dall'auto no risponderanno più ai comandi e Zuleyha e Mujgan avranno un grave incidente. Fortunatamente, l'arrivo di Yilmaz si rivelerà fondamentale perché riuscirà a mettere entrambe in salvo. Le due donne se la caveranno ma dovranno stare in ospedale per sicurezza.

La situazione che le vedrà condividere la stessa stanza si rivelerà imbarazzante anche per la presenza di Yilmaz e Demir accorse in loro aiuto. Nel frattempo, Fekeli capirà che Yilmaz si sarebbe reso conto di un guasto all'auto avendo un passato da meccanico così capirà che qualcosa non è andato per il verso giusto. Controllando l'auto, Fekeli capirà che l'auto è stata manomessa e lo dirà a Yilmaz. I due uomini capiranno da subito che dietro il fatto c'è lo zampino di Demir, ma non affronteranno subito il nemico. Per scoprire cosa accadrà in seguito non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.