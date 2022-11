Si vivranno momenti difficili in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nel mese di dicembre sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco raccontano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) deciderà di punire Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) per aver provato nuovamente a fuggire dalla tenuta. La ragazza, infatti, perderà il suo bambino e l'auto, che le era stata regalata per il compleanno.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha scappa a casa di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate trasmesse a dicembre in prima visione, annunciano che la fuga di Zuleyha avrà non poche conseguenze.

Tutto comincerà quando la ragazza deciderà di abbandonare la tenuta insieme a suo figlio per dirigersi a casa di Yilmaz, dopo aver scoperto che suo marito ha manomesso l'autoveicolo sui cui viaggiava insieme a Mujgan (Melike İpek Yalova).

Demir andrà su tutte le furie quando scoprirà che sua moglie è andata a chiedere aiuto proprio all'ex fidanzato. Per questo motivo non esiterà a recarsi alla tenuta per sparare all'impazzata contro tutti. In questo modo riuscirà a colpire il rivale all'altezza delle spalle. Fortunatamente Akkaya verrà soccorso in tempo, infatti Mujgan e Sabahattin salveranno Yilmaz con un'operazione.

Demir allontana Adnan dalla madre

Nelle puntate di dicembre di Terra amara, Demir non sopporterà l'idea che sua moglie abbia cercato nuovamente di scappare chiedendo aiuto al suo rivale.

Inoltre avrà paura che Fekeli sporga denuncia contro di lui, visto che ha provato a uccidere il suo figlioccio. Proprio per questo il giovane Yaman, in accordo con la madre, deciderà di sequestrare l'auto che aveva donato a Zuleyha, Non contento allontanerà Adnan dalla madre, infischiandosene del suo pianto a dirotto. In questo modo l'uomo si approfitterà dell'amore che Altun prova per suo figlio per sottometterla alle sue volontà.

Il giovane Yaman disposto a tutto pur di uccidere il rivale

Nel contempo giungerà una buona notizia per Demir., in quanto scoprirà che sarà compito di Yilmaz (Uğur Güneş) decidere se denunciarlo o meno per la sparatoria avvenuta nel suo ranch, mentre continueranno i momenti di disperazione per Zuleyha. Per il momento Demir sembrerà averla fatta franca, tanto da confermare alla madre che prima o poi toglierà di mezzo il suo rivale una volta per tutte. Il cugino di Sermin porterà a termine il suo piano?