Le anticipazioni di Terra Amara relative all'episodio in onda giovedì 17 novembre, vedranno l'arrivo in città di un nuovo personaggio. Si tratta della dottoressa Mujgan, un giovane medico che per prima cosa, si adopererà per far vaccinare contro la poliomelite tutti i bambini delle baracche. Continuerà intanto la guerra tra Demir e Yilmaz. Yaman non avrà preso bene il fatto che il suo rivale si sia aggiudicato all'asta il cuscino ricamato da Zuleyha e mediterà vendetta.

Terra amara puntata del 17 novembre: Demir brucia il cuscino di Zuleyha

Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, grazie alle trame sempre coinvolgenti e mai banali.

Nel corso della nuova puntata in onda giovedì 17 novembre 2022, i telespettatori vedranno come Demir sia più che furioso dopo l'ennesimo affronto di Yilmaz. Quest'ultimo infatti, nelle puntate precedenti, sarà riuscito ad aggiudicarsi il cuscino ricamato da Zuleyha durante l'asta di beneficenza dell'associazione di Hunkar. Ebbene, Yilmaz farà un'ulteriore mossa nel corso del nuovo appuntamento. Farà infatti recapitare alla tenuta della famiglia Yaman un pacco, contenete proprio il cuscino. Il pacco sarà indirizzato a Demir, il quale si infurierà parecchio. L'uomo infatti, in uno scatto d'ira, arriverà a bruciare il cuscino, proprio sotto gli occhi sconcertati di Zuleyha.

Demir giura di vendicarsi di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel frattempo, Yilmaz confiderà a Fekeli di aver rimandato a Demir il famoso cuscino e il vecchio boss domanderà al figlioccio il perché di questo gesto. Yilmaz vorrà dimostrare che per lui il cuscino non avrà alcun valore. Fekeli dubiterà delle sue parole ma Akkaya ribadirà di aver ormai compreso che l'amore che lui prova per Zuleyha non ha valore per la donna.

Insomma, Yilmaz sarà ancora convinto che l'ex fidanzata non provi niente per lui. Non sa che si sbaglia di grosso. Intanto Demir, dopo aver distrutto il cuscino, si confiderà con Cengaver, al quale dirà di volersi vendicare di Yilmaz per l'affronto subito.

In Terra amara arriva la dottoressa Mujgan, Hunkar manda Gaffur in città

A Cukurova sarà tempo di nuovi arrivi. Nella Serie TV turca, farà la sua comparsa un nuovo personaggio. Si tratta di Mujgan, una giovane e bella dottoressa che, non appena arrivata, distribuirà il vaccino contro la poliomelite a tutti i bambini delle baracche. In attesa di conoscere meglio questo nuovo personaggio, nel corso della puntata, Hunkar ordinerà a Gaffur di andare a fare una commissione in città. L'uomo dovrà ritirare un pacco presso un fabbro. La signora Hunkar, gli dirà di andarci con l'autobus, visto che non vorrà che Demir lo veda. Il figlio infatti, ancora non sa che la madre ha dato a Gaffur e a Saniye il permesso di tornare alla tenuta.