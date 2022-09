Le puntate di 'Terra Amara' stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Yilmaz Akkaya comprerà all'asta un cuscino ricamato da Zuleyha e Demir si infurierà. Nel frattempo, il signor Yaman licenzierà Saniye e Gaffur, dopo avere scoperto che il fratello di Gulten ha tentato di uccidere l'ex fidanzato di sua moglie.

Terra Amara, anticipazioni al 16 settembre: Yilmaz Akkaya compra un cuscino ricamato da Zuleyha

Nelle recenti puntate di 'Terra Amara', andate in onda su Canale 5, Zuleyha ha ripreso a cucire e ricamare. Per tenersi occupata, la moglie di Demir è tornata a fare il suo vecchio lavoro, per hobby. Quando viveva a Istanbul, la signora Yaman ricamava e faceva la sarta. Nelle prossime puntate della soap turca, verrà organizzata una raccolta fondi dell'associazione di Hunkar. Le anticipazioni rivelano che anche Yilmaz Akkaya parteciperà all'asta benefica, facendo di tutto per aggiudicarsi un cuscino ricamato da Zuleyha. Il figlio di Fekeli riuscirà nel suo intento, comprando il guanciale realizzato dalla sua ex fidanzata.

Terra Amara, trame al 16/9: Demir è furioso perché Yilmaz Akkaya ha il cuscino ricamato da Zuleyha

Demir è sempre stato possessivo nei confronti di sua moglie e non ha mai digerito la presenza a Çukurova dell'ex compagno di sua moglie. Quando il signor Yaman scoprirà che Yilmaz Akkaya si è aggiudicato il cuscino ricamato da Zuleyha, pagandolo profumatamente, andrà su tutte le furie.

Al momento, le anticipazioni delle puntate di 'Terra Amara', che andranno in onda su Canale 5 fino al 16 settembre, non rivelano se Demir si arrabbierà con sua moglie, pur non avendo nessuna colpa, oppure se deciderà di prendersela con il rivale in amore.

Terra Amara, puntate al 16 settembre: Demir caccia Saniye e Gaffur dalla tenuta

L'unica cosa certa, al momento, è che Demir non si infurierà soltanto per quanto accadrà nell'asta benefica. Durante gli episodi di Terra Amara dal 12 al 16 settembre, il signor Yaman si arrabbierà anche con due dei suoi dipendenti. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Sabahattin scoprirà che Gaffur ha tentato di uccidere Akkaya, soffocandolo con un cuscino, e informerà il figlio di Hunkar. Una volta venuto a sapere quanto ha portato a termine il suo tuttofare, il marito di Zuleyha prenderà una decisione drastica riguardo Saniye e Gaffur, cacciandoli dalla tenuta. A quel punto, la cognata di Gulten ricatterà suo marito, intimandogli di farsi riassumere dagli Yaman, altrimenti lo lascerà.