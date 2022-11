Non è passata neppure una settimana da quando Ida ha lasciato il cast di U&D insieme ad Alessandro, eppure sono già tantissimi i Gossip che stanno circolando sulla neo coppia. Se c'è chi pensa che i due si siano già lasciati perché non si mostrano l'uno sul profilo social dell'altro, c'è anche chi ha notato che la storia d'amore procederebbe a gonfie vele, tra cene in luoghi lussuosi e fughe romantiche in location da sogno.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Se su Canale 5 sono trasmesse le puntate di U&D in cui Riccardo minaccia di abbandonare il programma perché ancora preso da Ida, nella realtà la situazione è molto diversa.

Le registrazioni del dating-show vanno avanti senza sosta e il pubblico è aggiornato su quello che accade leggendo le anticipazioni settimanali che trapelano dagli studi Elios.

Notizia di venerdì scorso, 4 novembre, è che Guarnieri ha assistito in assoluto silenzio al fidanzamento ufficiale tra Platano e Alessandro, il ragazzo che stava frequentando da un paio di mesi.

La scelta è avvenuta in modo romantico ma frettoloso, nel senso che è stata Tina Cipollari a spingere la dama e il cavaliere a lasciare la trasmissione in coppia visto che ormai lo sono a tutti gli effetti.

Gli ultimi spoiler che sono emersi sui protagonisti del Trono Over, confermano l'uscita di scena di Ida: la parrucchiera, infatti, non ha partecipato alle riprese di sabato 5/11.

Cosa è accaduto dopo l'addio a U&D

Dopo essersi scelti davanti alle telecamere di U&D, Ida e Alessandro hanno cenato in un ristorante di lusso della capitale.

Come documentano le Instagram Stories che la dama del Trono Over ha pubblicato la sera del 4 novembre, il primo appuntamento col fidanzato Vicinanza è stato a Palazzo Dama, un posto elegante e romantico di Roma.

Il giorno dopo, sabato 5, Platano ha aggiornato i follower sui suoi spostamenti pubblicando un video mentre si trovava in treno. La parrucchiera ha scelto come sottofondo musicale il brano "Ma che bello questo amore", segno che tra lei e il cavaliere di Salerno procede tutto per il verso giusto.

Entrambi i protagonisti del dating-show, dunque, sono felici di aver lasciato lo studio in coppia, anche perché il loro era diventato un rapporto di esclusiva, nel senso che nessuno dei due aveva voglia di sentire o frequentare altre persone come il regolamento del format prevede.

I dubbi degli spettatori di U&D

A quasi sette giorni dal loro fidanzamento, però, né Ida né Alessandro si sono mostrati insieme sui social network. I fan di U&D sospettano che potrebbe esserci già crisi tra i neo piccioncini, però c'è da ricordare che il regolamento del programma prevede che nessun protagonista anticipi cosa accade in studio prima che venga trasmesso su Canale 5.

Visto che la puntata in cui Platano e Vicinanza si sono scelti non è ancora andata in onda (dovrebbe essere mostrata ai telespettatori verso la fine di novembre), è normale che su Instagram non pubblichino foto o video in cui sono vicini, anche solo per il fatto che non possono farlo nel rispetto del format al quale hanno partecipato per tanti anni.

Un parere che stanno sposando molti spettatori, però, è che questa relazione non durerà: è difficile crede che la dama di Brescia manchi dagli Elios per un lungo periodo, anche perché ormai era diventata la "regina" indiscussa del Trono Over.

In parecchi, dunque, si aspettano che presto Ida tornerà nel parterre annunciando la rottura con Alessandro e per commentare l'ennesimo riavvicinamento tra Riccardo e Roberta. Sabato scorso, infatti, i due hanno deciso di darsi un'altra possibilità uscendo insieme, il tutto dopo che lui ha ammesso di aver passato la notte con Gloria.