La puntata di Un posto al sole del 9 novembre si è conclusa con un colpo di scena inaspettato.

Roberto era riuscito a trovare il nascondiglio di Fabrizio e aveva scoperto che Marina era stata sequestrata dall'imprenditore. Purtroppo, però, Ferri è stato colpito da Rosato.

Le anticipazioni dei prossimi episodi, che andranno in onda dal 14 fino al 18 novembre, rivelano che Roberto non perderà la vita e sopravviverà ai colpi inferti dal suo rivale in amore.

Un posto al sole, anticipazioni al 18/11: Roberto non perde la vita e si salva dopo i colpi di Fabrizio

Roberto non si è dato pace nelle ultime settimane. L'imprenditore aveva ricevuto una lettera di addio da parte di Marina, che gli aveva rivelato che la loro storia d'amore era terminata. Non capendo cosa potesse avere fatto cambiare idea di punto in bianco alla sua amata, Ferri aveva iniziato a intuire che qualcosa non tornava.

Il papà di Filippo aveva avuto un'intuizione nel momento in cui aveva notato che le rose nel giardino della donna, appartenenti al suo defunto padre, erano appassite. Grazie a quel dettaglio Roberto aveva capito che qualcosa non quadrava nell'improvvisa scomparsa della sua compagna.

Nella puntata di un posto al sole di mercoledì 9 novembre, Ferri ha seguito Rosato e ha scoperto che Marina era stata sequestrata dall'imprenditore. Purtroppo, però, Fabrizio si era accorto della presenza del fidanzato della sua prigioniera e lo aveva colpito. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Roberto si salverà dai colpi di Rosato.

Upas, puntate al 18/11: Roberto sopravvive alla furia di Fabrizio

Al momento, non è chiaro come faccia Roberto a sopravvivere alla furia di Fabrizio e se verrà salvato da Franco e Filippo. Dopo essere riusciti a rintracciare il luogo dove Ferri aveva parcheggiato la macchina, Boschi e Sartori hanno fatto una disperata corsa con la motocicletta del marito di Angela, per cercare di portare in salvo Roberto e Marina.

Attualmente non sono stati chiariti dettagli sul fatto che saranno proprio il figlio dell'imprenditore e Franco a soccorrere Roberto, rimasto ferito dai colpi di Fabrizio.

Un posto al sole, episodi al 18/11: Roberto pensa che Marina sia in pericolo

Al momento non è ancora chiaro cosa accadrà dopo che Roberto verrà colpito da Fabrizio. Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 18 novembre rivelano che Marina non sarà ancora libera e Ferri penserà che la sua compagna sia in serio pericolo di vita.