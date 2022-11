Luca Salatino è uno dei concorrenti del GFVip 7. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la sua ex corteggiatrice Aurora Colombo ha lanciato un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini: la giovane ha rilevato che vorrebbe entrare nella casa di Cinecittà per conoscere meglio l’ex tronista romano e dirgli tutto ciò che a Uomini e donne non ha potuto dire.

Le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

Aurora Colombo ha corteggiato Salatino per un breve periodo a Uomini e Donne. Nonostante Luca sembrasse preso dalla corteggiatrice, lei decise di lasciare il programma poiché non si sentiva pronta ad allacciare una nuova relazione.

A distanza di mesi dall’uscita dell’ex tronista dal dating show di Maria De Filippi, la sua ex corteggiatrice ha fatto mea culpa: “Me ne sono andata da Uomini e Donne senza riflettere e me ne rammarico”. A quel punto Aurora ha riferito che sta seguendo Salatino al GFVip 7 e lo sta trovando completamente diverso dalla persona che ha conosciuto in passato. Secondo Colombo, Luca starebbe dimostrando anche un suo lato fragile, tanto che è riuscito a parlare della malattia di sua mamma.

La richiesta ad Alfonso Signorini

Nell’intervista Aurora Colombo ha menzionato l’ingresso di Micol Incorvaia: secondo l’ex corteggiatrice, l’ingresso della ex di Edoardo Donnamaria ha smosso le dinamiche all’interno della casa.

Di conseguenza, anche Aurora è convinta che la “convivenza forzata” con Luca Salatino potrebbe catturare l’attenzione dei telespettatori. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato una sorta di appello al conduttore del Reality Show: “Mi piacerebbe partecipare al GFVip 7 e condividere con lui l’esperienza proprio per vedere la sua reazione”.

A questo punto la palla passa in mano ad Alfonso Signorini, ma non è escluso che il presentatore televisivo possa optare semplicemente per un confronto fra Luca ed Aurora.

La stoccata all’attuale compagna di Salatino

L'ex volto di Uomini e Donne è convinta che fra lei e Luca Salatino si sia trattato di un colpo di fulmine. Nell’intervista Aurora non ha risparmiato delle stoccate all’attuale compagna dello chef romano: “Non mi è mai piaciuta”.

A tal proposito, la diretta interessata è convinta che il suo ingresso al GFVip 7 non dovrebbe essere visto come una mancanza di rispetto nei confronti della coppia Salatino-Cerruti poiché si tratterebbe solo di un chiarimento per ciò che è rimasto in sospeso a Uomini e Donne. Infine, Colombo ha riferito che la mancanza che Salatino nutre nei confronti della sua attuale fidanzata è esagerata. Al tempo stesso, Aurora ha precisato di non trovare Luca un calcolatore: “Se lui piange è perché è fatto proprio così”.