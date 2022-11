Giuseppe Portinaio l'ex cavaliere di Uomini e donne, ha attaccato senza mezze misure Riccardo Guarnieri. Lo ha accusato di non essere sicuro di sé e di essere interessato alla notorietà e alla seggiola, piuttosto che a trovare l'amore. Tutto perché, a differenza, sua, non ha avuto il coraggio di lasciare il parterre Over per andare tra i corteggiatori di Federica Aversano. Anche sulla tronista, l'ex cavaliere ha avuto qualcosa da dire:

Giuseppe, la delusione dell'ex cavaliere Over eliminato da Federica Aversano

Giuseppe Portinaio non fa più parte di Uomini e donne.

Federica Aversano lo ha eliminato dopo essere uscita con lui in esterna. Va ricordato che Giuseppe, inizialmente era seduto nel parterre Over, salvo poi decidere di lasciare la sedia per andare tra i corteggiatori della tronista. Evidentemente, l'attrazione per Federica era forte. Peccato che la giovane non gli abbia dato modo di farsi conoscere di più. A tal proposito, l'ex cavaliere, in un'intervista rilasciata a Mondotv24, ha dichiarato di essere rimasto deluso per l'epilogo che ha avuto la sua conoscenza con Federica. Non si aspettava di essere eliminato, visto che, secondo lui, con Federica c'erano molti punti in comune.

Giuseppe tuona contro Riccardo: 'Per lui sono più importanti la notorietà e la sedia'

Sempre a Mondo tv24, Giuseppe ha attaccato a muso duro Riccardo Guarnieri. Anche il cavaliere era interessato a Federica e ha tentennato non poco quando è stato chiamato da Maria De Filippi a prendere una decisione. L'ex di Ida Platano aveva deciso di rimanere nel parterre Over, rinunciando a conoscere la tronista.

Qualcuno sospetta che avesse paura di venire eliminato e quindi lasciare il programma. Stesso pensiero che ha anche Giuseppe Portinaio che ha tuonato contro Riccardo con queste parole: "Per lui evidentemente sono più importanti la notorietà e la sedia". L'ex cavaliere di U&D, ha voluto dar notare le differenze tra lui e Guarnieri.

Anche lui sarebbe potuto rimanere lì a scaldare la sedia fino a maggio, ma ha preferito seguire il suo cuore e provare a conquistare la donna che gli interessava.

Riccardo non è un uomo sicuro di sé : le critiche di Giuseppe Portinaio

Le cose non sono andate bene con Federica Aversano, ma Giuseppe non esclude di poter tornare un giorno nel programma di Maria, De Filippi per cercare la sua anima gemella. Poi è tornato ad attaccare e criticare Riccardo Guarnieri. Sempre in riferimento al fatto che il cavaliere pugliese non abbia avuto il coraggio di spostarsi dal Trono Over al Classico, Giuseppe si è detto convinto che Riccardo non sia un uomo sicuro di sé. "un uomo sicuro di sé prende le sue decisioni e prende anche le conseguenze, lui evidentemente non lo è abbastanza" ha tuonato.

Nel corso dell'intervista, c'è stato spazio anche per dare un'opinione sul quadrilatero formatosi a Uomini e donne. Protagonisti Riccardo, Roberta, Ida e Alessandro. Su questo, l'ex cavaliere, ha dichiarato che alle minestre riscaldate non ha mai creduto.