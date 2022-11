Giulia Vecchio interpreta Anna Imbriani nella Serie TV Il Paradiso delle Signore. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, l'attrice ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio. Stando a quanto si apprende, la storica commessa della boutique milanese uscirà di scena insieme a Quinto - interpretato da Cristiano Caccamo. Dunque, Salvatore Amato dovrà fare i conti con l'ennesima delusione d'amore.

Le dichiarazioni dell'attrice

Anna Imbriani è stata una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore nella prima e seconda stagione, quando la serie tv veniva trasmessa in primetime su Rai1.

La commessa era riuscita a trovare il lieto fine con Quinto - interpetato da Cristiano Caccamo. Il magazziniere aveva deciso di sposare Anna, nonostante avesse avuto una figlia da un altro uomo. La favola d'amore tra i due durò ben poco: nella versione daily della fiction, Quinto sparì nel nulla durante un viaggio quindi Anna decise di sposare in seconde nozze Salvatore Amato (il barista della boutique), credendo deceduto Quinto.

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Quinto è tornato scombussolando il matrimonio fra Anna e Salvatore. In un'intervista Giulia Vecchio ha fornito delle anticipazioni sul suo futuro: Salvatore - interpretato da Emanuel Caserio - capirà che Anna e Quinto si amano e quindi farà un passo indietro.

Come raccontato dall'attrice i telespettatori assisteranno ad una scena struggente in cui Anna saluterà per l'ultima volta Quinto, ma Salvatore farà notare che tra i due ex coniugi c'è ancora un forte sentimento. Giulia Vecchio ha affermato: "Anna e Quinto escono di scena insieme e lasciano Il Paradiso delle Signore".

Ma perché Anna Imbriani ha lasciato la boutique tornando solamente nella stagione 7?

L'attrice ha spiegato di essere stata lei a chiedere l'uscita di scena, poiché era stata inserita nel cast di altre due fiction: "Non era possibile fare tutto contemporaneamente". Giulia Vecchio ritiene che Il Paradiso della Signore per lei è stato un grande punto di partenza: "Mi ha insegnato tanto".

Dove e quando vedere l'uscita di scena di Anna e Quinto?

La puntata in cui Anna e Quinto lasceranno il Paradiso delle Signore 7, andrà in onda venerdì 4 novembre su Rai1 a partire dalle 16.

Anna dopo aver liberato Quinto in Venezuela sarà propensa a proseguire la storia con Salvatore. Quinto prima di andare a Genova chiederà all'ex moglie di fargli vedere la bambina. A convincere Anna, ci penserà proprio il suo secondo marito. L'incontro tra Anna e Quinto sarà struggente, poiché i due si abbracceranno per l'ultima volta. Nel momento in cui il personaggio di Caccamo sta per andare via, Salvatore interverrà anche se a malincuore.

Il barista farà notare che Quinto non è più un passato, ma un presente ingombrante.