Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022 rivelano che Ida Platano si ritroverà ancora una volta in lacrime per il suo ex Riccardo Guarnieri. Una storia d'amore, quella tra i due protagonisti del talk show di Maria De Filippi, che continuerà a tener banco anche nel corso delle prossime settimane. Spazio anche al "ritorno" di Armando che, dopo un periodo di silenzio in studio, tornerà all'attacco nei confronti del cavaliere Alessandro.

Riccardo Guarnieri spiazza e delude Ida Platano: spoiler Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, gli spoiler riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022 rivelano che Riccardo Guarnieri annuncerà di essersi visto con la sua ex Gloria.

Tra i due, in passato, c'era stata una frequentazione che tuttavia non aveva portato i due protagonisti del programma a lasciare insieme lo studio. Adesso, però, Riccardo ha scelto di riavvicinarsi di nuovo a Gloria: i due si sono rivisti e questo annuncio ha spiazzato e sconvolto la sua ex Ida Platano.

Nel corso dell'ultima registrazione del talk show di Maria De Filippi, Ida Platano è scoppiata di nuovo in lacrime ed ha accusato Riccardo di essere una persona a cui piace far soffrire gli altri.

Ida scoppia a piangere per Riccardo: spoiler Uomini e donne nuove puntate

Ida è apparsa decisamente sconvolta e scioccata dalle vicende del suo ex uomo, tanto da voler abbandonare lo studio. Una reazione decisamente inaspettata, dato che in queste ultime settimane di permanenza in trasmissione, la dama siciliana ha scelto di dare una seconda possibilità al suo ex Alessandro.

I due si stanno frequentando fuori dallo studio ed hanno scelto di comune accordo di riprendere in mano le redini della loro relazione. Ma, a quanto pare, Ida Platano non si sarebbe lasciata alle spalle la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri e, ancora oggi, il cavaliere che le aveva fatto battere il cuore, non le sarebbe indifferente.

Roberta e Armando contro Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 2022

Spazio anche al duro attacco rivolto da Armando Incarnato nei confronti di Alessandro, accusato di voler puntare di nuovo su Roberta perché ormai ha visto e capito che Ida sarebbe ancora presa da Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che non è mancata neppure la frecciatina al vetriolo da parte di Roberta che, dopo l'ennesimo avvicinamento di Alessandro, non ha perso occasione per mettere in chiaro le cose. Secondo la dama, Alessandro sarebbe interessato soltanto alla visibilità mediatica e non alla ricerca del "grande amore".