Riccardo Guarnieri è tornato sui social dopo l'addio di Ida. Nella mattinata di sabato 19 novembre, il cavaliere di Uomini e donne ha condiviso due video nelle sue storie Instagram, mentre era in compagnia di un cane ed era felice e sorridente, cercando di farsi coccolare dall'animale. Dopo la scelta della sua ex fidanzata, che ha lasciato il programma di Canale 5, l'ex protagonista di Temptation Island sta cercando di andare avanti nella sua vita e, al momento, non ha ancora commentato la decisione di Platano e il fidanzamento della parrucchiera con Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne: Riccardo torna sui social dopo l'addio di Ida

Riccardo Guarnieri non ha passato un bel periodo. Nelle puntate di Uomini e Donne, attualmente in onda su Canale 5, il cavaliere pugliese ha fatto capire di provare ancora dei sentimenti per Ida Platano ma, purtroppo, la dama siciliana ha preferito ritenere la storia d'amore con il suo ex fidanzato, un capitolo chiuso. A tal proposito, la parrucchiera ha continuato la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza e la coppia ha lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme. Nella mattinata del 19 novembre, Riccardo è tornato sui social e ha condiviso due storie Instagram, mentre aveva fra le braccia un cagnolino e, a giudicare dal filmato, Guarnieri sembrerebbe essere felice.

Uomini e Donne: il filmato di Riccardo Guarnieri dopo l'addio di Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha condiviso con i suoi follower sul suo profilo due video, nei quali era in un appartamento e teneva fra le braccia un cane. Al momento, non è chiaro se l'abitazione sia la dimora pugliese del cavaliere di Uomini e Donne, di qualche parente, amico o se il protagonista del parterre over della trasmissione si trovi da qualche altra parte.

Inoltre, attualmente, non è chiaro chi possa avere filmato il cavaliere del dating show e se possa trattarsi di qualche dama del programma di Maria De Filippi. L'unica cosa certa, al momento, è che Riccardo si è mostrato sorridente e ha giocato con il cagnolino, dicendo: ''Fatti dare un bacio''.

Uomini e Donne, anticipazioni fino al 25/11: Riccardo Guarnieri non commenta la scelta di Ida Platano

Nel frattempo, nelle puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della trasmissione. A tal proposito, Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasceranno lo studio che li ha fatti incontrare e dove è nato il loro amore. La coppia ha deciso di vivere la relazione lontano dalle telecamere e, in quell'occasione, Riccardo Guarnieri ha preferito rimanere in silenzio, senza commentare la decisione della sua ex fidanzata. Al momento, pertanto, il cavaliere tarantino non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla scelta della sua ex compagna.