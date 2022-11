Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha coglierà l'occasione per confessare a Demir che Yilmaz sa che Adnan è suo figlio. Demir non la prenderà bene, così deciderà di farsi valere e di far circoncidere il piccolo.

Yilmaz, arrabbiato per la scelta, deciderà di andare a villa Yaman per prendere suo figlio, ma proprio mentre discuteranno Adnan rimarrà ferito da un colpo d'arma da fuoco [VIDEO]: il bambino sarà in pericolo di vita.

Adnan tra la vita e la morte

Demir continuerà a rimproverare Züleyha per aver provato a scappare con Yilmaz, ma la giovane non avrà assolutamente paura del marito, in quanto ora ha il sostegno di Hünkar.

Senza alcun tipo di panico, la ragazza si farà forza e confesserà a Demir che Yilmaz ha scoperto che Adnan è suo figlio.

Demir ne rimarrà scioccato, non si sarebbe mai aspettato che la moglie potesse confidare al suo ex questo segreto. A ogni modo non starà con le mani in mano, anzi farà di tutto per non permettere a Yilmaz di prendere suo figlio e di rivendicarne la paternità. Züleyha sarà un fiume in piena, al punto che chiederà a Demir anche il divorzio. Fino a questo momento non l'ha fatto, visto che c'era in ballo questo segreto di Adnan, ma ora non ha più nulla da perdere: non lo ama e non vuole essere sua moglie.

Demir e la decisione su Adnan

Demir non si arrenderà, anzi continuerà a dire a Züleyha che lui "è il suo destino" e lei non può fare altro che accettarlo.

Dovrà trovare un modo anche per non permettere a Yilmaz di portargli via Adnan, così deciderà di organizzare la cerimonia di circoncisione per il piccolo e vorrà che tutti gli abitanti della città siano presenti. Hünkar e Züleyha proveranno a fargli capire che Adnan è ancora troppo piccolo per essere circonciso, ma ormai la decisione è stata presa.

Yilmaz va da Demir con un'arma da fuoco

Yilmaz verrà a sapere della decisione di Demir e questa cosa non gli starà bene. Non vuole che il figlio soffra, così andrà presso la villa della famiglia Yaman per prendere il suo bambino. Appena arrivato affronterà subito Demir e sarà disposto a tutto pur di portare via il piccolino.

La tensione sarà alle stelle, Yilmaz estrarrà un'arma da fuoco, ma ancora prima che lui faccia partire un colpo si sentirà uno sparo che proverrà dal piano di sopra. Züleyha, Hünkar, Demir e Yilmaz correranno subito per capire cosa è successo.

Adnan in fin di vita

La scena che si ritroveranno davanti sarà assolutamente inaspettata: mentre i quattro discutevano animatamente in soggiorno, Adnan si trovava in camera da letto e si è messo a giocare con la pistola di Demir, ma sfortunatamente ha fatto partire un colpo, ferendosi gravemente.

Yilmaz lo caricherà in macchina e lo porterà con urgenza in ospedale, con Demir a seguito. Il responso dei medici non sarà dei migliori, visto che non sanno se il piccolo riuscirà a sopravvivere.