Aggiornamenti dagli studi di U&D

Oggi, martedì 22 novembre, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che stanno circolando in rete in questi minuti, informano i fan del ritorno in studio di Ida e Alessandro.

A circa tre settimane di distanza dal loro fidanzamento davanti alle telecamere, Platano e Vicinanza sono stati ospiti del dating-show per aggiornare i curiosi su come procede il loro rapporto.

La dama e il cavaliere sono affiatatissimi e hanno raccontato di essere appena rientrati da una vacanza di tre giorni che li ha uniti ancora di più.

Contrariamente a quello che pensavano molti spettatori (ma anche alcuni componenti del cast), la parrucchiera e l'imprenditore sono felicissimi e non hanno alcuna intenzione di tornare nel programma.

Tensioni tra i senior di U&D

Dalle anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, non si conosce ancora la reazione che Riccardo ha avuto nel rivedere Ida e Alessandro insieme negli studi di U&D.

Oggi, però, si è parlato anche di Gemma e della conoscenza che ha iniziato con Mario. Nonostante l'appuntamento col cavaliere sia andato molto bene, Galgani ha tenuto a chiarire alcune cose circa una telefonata, sulla quale si è discusso per parecchio tempo.

Tina Cipollari, poi, è tornata alla carica con Pinuccia: le due hanno litigato a lungo e ad un certo punto la dama di Vigevano si è sdraiata per terra per simulare uno svenimento. A mettere pace tra le due protagoniste del dating-show, è stata ancora una volta la padrona di casa intervenendo in prima persona.

Nessuna informazione, invece, è emersa su Roberta Di Padua, sempre più defilata nelle dinamiche del format da quando Ida è andata via in coppia con Alessandro.

I tronisti di U&D tra baci e discussioni

Per quanto riguarda i ragazzi che stanno cercando l'amore davanti alle telecamere, il 22 novembre si è parlato soltanto di due di loro.

Lavinia, per esempio, ha fatto un'esterna con Alessio Campoli e si è trovata molto bene. L'altro corteggiatore (anche lui si chiama Alessio) ha reagito male e ha minacciato di andarsene via molto prima della scelta nonostante avesse avuto un faccia a faccia con la giovane in camerino.

Federico Nicotera, invece, è uscito insieme a Carola: dopo aver discusso la settimana precedente, i due hanno deciso di ripartire da zero e si sono anche baciati. Alice c'è rimasta male ma continua il percorso alla conquista del tronista romano.

Di Federico Dainese, invece, oggi non si è parlato, quindi non sono trapelati spoiler sulle sue conoscenze.

