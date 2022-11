Si è da poco conclusa la registrazione di una nuova puntata di Uomini & Donne, l'unica prevista per questa settimana. Martedì 22 novembre il cast del dating show si è ritrovato all'interno degli studi Elios per aggiornare il pubblico su quello che è successo negli ultimi sette giorni. Riccardo ancora protagonista dopo il fidanzamento tra Ida e Alessandro, mentre Roberta è rimasta un po' defilata nelle ultime riprese e si vocifera che presto potrebbe abbandonare la trasmissione.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passati sette giorni dall'ultima registrazione di U&D, e martedì 22 novembre dame e cavalieri hanno partecipato a nuove riprese del dating show.

La scorsa settimana il protagonista assoluto è stato Guarnieri che dopo aver passato la notte con Gloria, Riccardo ha mollato Gloria perché in lui non è scattato nulla di più profondo di un'attrazione fisica. Il cavaliere è stato molto criticato dagli opinionisti Gianni e Tina per le brevi conoscenze che vive, soprattutto perché entrambi sono certi che nel suo cuore ci sia ancora Ida.

Prima che la dama lasciasse il programma insieme ad Alessandro, Guarnieri ha cercato di riconquistarla dicendole di provare ancora qualcosa per lei ma, contrariamente a quello che è accaduto in passato, il ritorno di fiamma non c'è stato e Platano è rimasta ferma nella sua decisione di voler fare coppia con Vicinanza.

Dubbi sul futuro della protagonista di U&D

L'uscita di scena di Ida e Alessandro ha un po' messo in ombra Roberta. Come riportano le anticipazioni delle recenti registrazioni di U&D, la dama non mai è stata chiamata al centro da Maria De Filippi e l'ultima volta era addirittura assente.

Intanto Ida e Alessandro sono stati ospiti per aggiornare i curiosi su come procede la storia d'amore: felicità e affiatamento anche dopo una vacanza di tre giorni insieme.

Nel giorno in cui il cast del dating show si è ritrovato per partecipare a nuove riprese, in rete ha cominciato a circolare l'indiscrezione sul possibile addio di Di Padua al Trono Over. A quanto pare non avrebbe più stimoli nell'andare avanti, soprattutto perché in studio non ci sono più né la "rivale" Platano né il cavaliere che le piace, Vicinanza.

Gli spoiler che ha fornito il blogger Pugnaloni su Instagram riguardano anche altri protagonisti della versione senior del programma: da Biagio che è rientrato nel parterre da qualche settimana (il suo ritorno non è ancora andato in onda su Canale 5), a Gemma che è ancora alla disperata ricerca dell'anima gemella.

Novità per i giovani di U&D

Le anticipazioni riportate Pugnaloni al termine della registrazione di U&D del 22 novembre riguardano anche i ragazzi del trono classico.

Dopo l'addio di Federica Aversano, il Trono Classico è rimasto con soli tre protagonisti: ad avvicinarsi sempre di più alla scelta finale attualmente sono Lavinia e i due Federico.

Il più vicino alla decisione di lasciare la trasmissione in coppia sembra essere Nicotera: il romano è indeciso tra Alice e Carola da settimane, ma rispetto ai colleghi è quello con i percorsi più avviati e con le basi per un possibile futuro a due.

Lavinia, invece, non riesce a decidersi tra due corteggiatori di nome Alessio: anche se diversissimi sia caratterialmente che fisicamente, entrambi i giovani sono entrati nel cuore della romana.

Per quanto riguarda l'avventura di Dainese, ha subito vari scossoni (come la segnalazione su Noemi, ovvero una foto dove si vedeva la ragazza baciare un altro uomo) e oggi è quasi ripartito da zero con nuove spasimanti con le quali ha fatto poche esterne.