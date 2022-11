Nonostante la registrazione della scelta sia andata in onda solo la settimana scorsa, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono usciti dallo studio di Uomini e donne come coppia lo scorso 4 novembre. Da allora i due si stanno godendo la loro storia d'amore che viaggia su binari tranquilli, tanto che in una delle scorse registrazioni, per la precisione quella che ha avuto luogo lo scorso 22 novembre, la coppia è tornata ospite in studio per raccontare che tra di loro tutto procede nel migliore dei modi. Così chi li criticava e non credeva nella veridicità dei loro reciproci sentimenti ha dovuto ricredersi.

Tra i più scettici c'era senza dubbio Armando Incarnato, amico di Ida, il quale a più riprese ha manifestato il suo pensiero contrario alla coppia. Adesso, però, il cavaliere ha affermato di aver cambiato idea. Dopo aver incontrato in un ristorante la coppia, Armando ha rotto il silenzio su Ida e Alessandro dicendo "sono bellissimi".

Armando conferma la felicità di Ida e Alessandro

A Salerno per fare una visita al suo fidanzato Alessandro, Ida sta trascorrendo dei giorni sereni e felici. La coppia condivide spesso con i follower le proprie foto, ma nelle scorse anche sul profilo Instagram di Armando Incarnato sono state pubblicate delle foto che non sono passate inosservate tra i fan di Uomini e Donne.

Il cavaliere ha raggiunto la neo coppia in un ristorante e con loro ha trascorso una piacevole serata, durante la quale ha avuto modo di cambiare idea sul legame che unisce Ida e Alessandro.

"Questi ragazzi sono bellissimi. Io non ci credevo, però è la verità", ha affermato in una storia su Instagram Armando, mentre è comparso al fianco di Ida e Alessandro.

Sorridenti e felici, i due innamorati sembrano aver trovato da subito una forte intesa tanto da eliminare ogni tipo dubbio di Incarnato, il quale ha voluto dedicare delle parole al miele alla ex dama, con la quale negli anni ha stretto un rapporto di amicizia. "C’è qualcuno che ha detto che l’amicizia non esiste. Io vi dico che l’amicizia esiste ed esiste pure l’amore", ha detto il cavaliere che è parso entusiasta per la coppia.

Ida ha voltato pagina con Alessandro

Ida stessa ha voluto poi confermare di stare bene al fianco di Alessandro ed effettivamente l'ex dama ha confessato anche a Maria De Filippi, durante la sua ultima ospitata, di aver trascorso un periodo in vacanza con il nuovo fidanzato. Sembrano lontani i tempi in cui l'amica di Gemma Galgani piangeva disperata in studio per Riccardo Guarnieri. Adesso Platano ha voltato definitivamente pagina e sembra che quello con Alessandro sia un capitolo tutto da scrivere.