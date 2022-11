Armando Incarnato non ha avuto un bel rapporto con Alessandro Vicinanza nella trasmissione di Canale 5. Nella serata di domenica 27 novembre, il cavaliere partenopeo di Uomini e donne ha spiazzato i suoi follower su Instagram, pubblicando alcune storie, in compagnia di Ida Platano e del suo fidanzato. Armando, pertanto, ha messo da parte le divergenze con l'imprenditore salernitano e ha fatto gli auguri alla nuova coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Armando va a cena con Ida e Alessandro

Ida e Alessandro continuano la loro frequentazione, lontano dalle telecamere.

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Platano e Vicinanza hanno lasciato lo studio del programma di Canale 5, per vivere la loro storia d'amore, senza intromissioni. Nel corso della loro conoscenza, la dama e il suo compagno, oltre ad avere discussioni con Riccardo Guarnieri, hanno avuto divergenze con Armando. Nella serata del 27 novembre, però, i tre protagonisti del parterre over hanno fatto pace e hanno cenato insieme. Incarnato ha condiviso qualche filmato con i suoi follower, mentre era in compagnia di Ida e Alessandro.

Uomini e Donne: le parole di Armando per Ida e Alessandro

Attraverso le storie Instagram di Ida Platano, condivise anche da Armando, è stato possibile vedere i tre protagonisti di Uomini e Donne in un ristorante salernitano.

Incarnato, in quell'occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi amici, rivelando: ''Questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo, vi posso dire che è la verità e la cosa più bella è che questa coppia nasce a Natale''. Sembrerebbe, pertanto, che Armando sia stato felice della scelta di Ida. Inoltre, in base all'affiatamento mostrato nei video condivisi sui social, Incarnato ha cambiato opinione sul conto di Alessandro e ha dato la sua benedizione alla coppia nata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro lontano dalle telecamere, Armando cerca l'amore in tv

Se da un lato Ida e Alessandro hanno preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, dall'altro lato, Armando Incarnato è ancora single e sta cercando la sua dolce metà nello studio di Uomini e Donne. Al momento, il cavaliere partenopeo non ha trovato ancora la donna della sua vita e nell'edizione 2022/2023 non è riuscito ancora a incontrare la donna giusta.

Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, Platano e Vicinanza torneranno per raccontare come sta andando la loro frequentazione. Al momento, la coppia sta vivendo la relazione a distanza, perché Ida continua a vivere e lavorare a Brescia, mentre Alessandro abita a Salerno. I due innamorati, però, riescono a vedersi spesso, come dimostrato dalle loro storie Instagram.