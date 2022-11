Gianni Sperti si è esposto parlando della sua vita sentimentale e, per farlo, ha scelto di scrivere un commento a un post della pagina Instagram "Trash italiano" dedicato al "single day". Questa particolare ricorrenza viene festeggiata l'11 novembre e mette in rilievo l'importanza dell'essere unici e di poter star bene anche da soli (per questo è stata scelta una data in cui compare solo il numero 1). L'opinionista di Uomini e donne, fidato collega di Tina Cipollari, ha ammesso di non avere una persona al suo fianco da dieci anni, ma ha affidato la sua confessione a un commento ironico e divertente.

Gianni ironico sul web riguardo alla sua vita privata

"Auguri a noi" è il messaggio che accompagna una foto Instagram dedicata alla festività nata in Cina ma che si sta diffondendo sempre di più nel mondo occidentale. Tra i tanti commenti spicca quello di Gianni Sperti, solitamente molto riservato per quel che riguarda la sua vita sentimentale. L'opinionista, tuttavia, stavolta ha fatto un'eccezione.

"Sono dieci anni che la festeggio", ha scritto l'opinionista di Maria De Filippi con tanto di tre emoticon che ridono a crepapelle. Insomma, non vi sono dubbi sul fatto che al momento Gianni non abbia nessuno al suo fianco ed è così da un decennio, stando a ciò che il diretto interessato ha scritto rompendo il silenzio sulla sua privacy.

La vita privata dell'opinionista

E in effetti, fino al commento ironico del 10 novembre, la vita privata di Gianni è stata avvolta dal mistero. Per risalire a una legame stabile dell'opinionista bisogna fare un salto nel passato fino al 1998, quando l'ex ballerino si sposò con la showgirl di Fossano, Paola Barale. Il matrimonio durò poco, solo quattro anni.

Poi le strade dei due si divisero. Da allora, la vita professionale di Gianni è ben nota: dopo aver fatto parte del corpo di ballo di Amici per qualche anni, Sperti ha occupato il posto di opinionista del dating show di Canale 5 che ancora gli appartiene.

Per il resto, Gianni ha mantenuto con successo il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale.

Ultimamente le parole dell'ex Paola, la quale ha affermato che Gianni non ha mai mostrato la sua vera natura, hanno fatto pensare che Gianni possa essere omosessuale. Da anni circola questa voce sul web, ma Gianni non ha mai fatto coming out né ha mai smentito. In ogni caso resta da rispettare la sua scelta di vivere la vita privata lontano dai riflettori, sebbene lui stesso per un giorno abbia voluto condividere con gli altri utenti del web la sua condizione sentimentale.