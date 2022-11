Il lungo matrimonio di Silvia e Michele potrebbe non essere finito per sempre. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 14 al 18 novembre, Mariella metterà in atto un piano per farli riavvicinare e sembrerà riuscirci, visto che i due ritroveranno la voglia di confrontarsi anche per delle sciocchezze.

Nel frattempo, Niko riceverà una notizia inattesa che riacutizzerà il suo dolore per la morte di Susanna, mentre Bianca scoprirà qualcosa di rilevante su Antonello e prenderà una decisione importante.

Upas, trame 14-18 novembre: Mariella fa riavvicinare Silvia e Michele

Renato continuerà a cercare di ostacolare i piani immobiliari di Alberto, poiché non vuole che l'avvocato trasformi il seminterrato in una casa-vacanze. Il suo ostruzionismo, però, finirà col creare problemi a tutti. A causa della sua ostinazione, negli episodi di Upas in onda dal 14 al 18 novembre, suo figlio Niko potrebbe ritrovarsi con una vicina piuttosto scomoda.

Micaela proverà a convincere Alberto ad affittarle l'appartamento e, inoltre, cercherà di fare pace con la sorella gemella. Qualora Palladini accettasse la sua proposta, come reagiranno tutti alla prospettiva di averla come nuova inquilina del palazzo?

Nel frattempo, Michele e Silvia si incontreranno a San Gregorio Armeno, e la passeggiata per la pittoresca via dei presepi potrebbe rivelarsi galeotta, almeno questo è quanto spererà Mariella, la quale architetterà il loro incontro casuale.

La vigilessa Altieri sarà certa che tra i suoi amici possa esserci un ritorno di fiamma, visto che entrambi ritroveranno la voglia di confrontarsi anche su questioni futili.

Upas, spoiler 14-18 novembre: qualcuno trova i gioielli di Lia

Roberto, in seguito ad una decisione inaspettata, sarà sempre più convinto che i suoi timori siano fondati, ovvero che Marina sia in pericolo.

Subito dopo avrà un confronto con Raffaele e temerà di aver perso per sempre la donna che ama.

Nel frattempo, Viola inizierà a raccogliere i frutti del suo lavoro con Manuel, il figlio di Damiano, ma un piccolo incidente in cortile finirà per scatenare dei conflitti che lei aveva sottovalutato.

La giovane Bruni si recherà da Rosa per chiederle scusa a nome di Antonio e la pregherà di far sì che Manuel continui le lezioni private che gli stavano permettendo di raggiungere dei risultati importanti.

Lia penserà di andare via da Palazzo Palladini, ma Diego, che si è innamorato di lei, farà un passo coraggioso per provare a farle cambiare idea. Intanto, si scoprirà che qualcuno di familiare ha trovato i gioielli che cercava la ragazza.

Niko in preda alla rabbia per via di una notizia imprevista

Nelle puntate di Un Posto al sole della settimana che va dal 14 al 18 novembre, Niko e tutti coloro che hanno voluto bene a Susanna riceveranno una notizia imprevista che risulterà alquanto traumatica. Di conseguenza, la rabbia ed il dolore per la morte della giovane avvocatessa torneranno a riacutizzarsi, ma qualcuno non vorrà starsene fermo a guardare.

Diego cercherà di conquistare Lia e di spingerla a chiudere per sempre con il passato, dimenticando i tristi motivi che l'hanno portata a Palazzo Palladini, in modo tale da andare avanti con la sua vita. Infine, Bianca scoprirà un'informazione importante su Antonello e prenderà una decisione sorprendente. Che cosa scoprirà e cosa deciderà di fare la ragazza?