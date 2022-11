Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, per la settimana dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Niko.

Dopo aver avuto un incontro del tutto inaspettato con il papà di Susanna, Niko sarà fuori controllo e sposerà il suo progetto, ovvero vendicarsi dell'assassino di sua figlia.

Spazio anche alle vicende di Bianca, la quale rimarrà delusa dopo aver organizzato la festa di compleanno per Antonello.

Niko collabora con il padre di Susanna: anticipazioni Upas 28 novembre-2 dicembre

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, per la settimana 28 novembre-2 dicembre 2022, rivelano che Niko resterà profondamente colpito dall'incontro avuto in carcere con Manlio.

L'uomo, dopo aver scoperto che Lello Valsano potrebbe godere di uno sconto di pena e quindi abbandonare la prigione prima del previsto, rivelerà a Niko che intende farsi giustizia da solo.

Il piano di Manlio sarà quello di far fuori definitivamente Lello, motivo per il quale intenderò rivolgersi ad alcune persone che ha conosciuto in carcere, le quali porterebbero avanti il suo piano di vendetta in cambio di denaro.

Niko finisce nei guai: anticipazioni Upas 28 novembre-2 dicembre

In un primo momento Niko deciderà di tenersi fuori da questa situazione, consapevole del fatto che non sia la strada giusta per rendere giustizia a Susanna.

Col passare dei giorni, però, Niko comincerà a sentirsi in colpa per non aver fatto abbastanza per la sua defunta Susanna, motivo per il quale accetterà la proposta di Manlio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, per la settimana fino al 2 dicembre, rivelano che Niko si metterà all'opera per cercare la somma di denaro necessaria, che servirà per pagare le persone che dovranno occuparsi di far fuori per sempre Lello Valsano.

La situazione diventerà particolarmente pericolosa e, secondo quanto apprende Blasting News, il ragazzo si ritroverà seriamente nei guai per questa sua scelta, che rischierà di avere delle ripercussioni negative anche sulla sua sfera professionale.

Bianca delusa e amareggiata: anticipazioni Upas al 2 dicembre 2022

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, trasmesse nella settimana fino al 2 dicembre 2022, rivelano che Bianca si ritroverà a fare i conti con una profonda delusione.

La figlia di Angela e Franco ha scelto di organizzare una festa per Antonello.

Si è occupata dei vari preparativi, ma l'esito finale di questa festa non sarà affatto dei migliori.

Le cose non andranno nel verso sperato, dato che Antonello era stato molto chiaro nel dire di non voler festeggiare il suo compleanno. Bianca ha voluto fare di "testa sua" e alla fine si ritroverà a dover pagare le conseguenze di questa scelta.