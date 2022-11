Tensione altissima in Un posto al sole e le anticipazioni delle puntate dal 7 all'11 novembre 2022, in onda su Rai 3, vedono Marina e Fabrizio a un punto di non ritorno. Grazie a una pura casualità, Serena ha dato l'indizio giusto per far capire a Roberto che Rosato è colui che sta trattenendo Marina contro la sua volontà: un vestito rosso che lo stesso Fabrizio ha comprato in una prestigiosa boutique per la ''sorpresa'' che ha voluto riservare alla sua ex, facendole vivere un incubo. Ferri si metterà sulle tracce della povera Giordano, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Nel frattempo Rossella si troverà ad affrontare la notizia del divorzio dei suoi genitori, ma non solo: Riccardo mostrerà il suo lato oscuro, facendo tremare Michele. Intanto Viola e Damiano saranno sempre più vicini.

Un posto al sole, puntate 7-11 novembre 2022: Roberto e Franco alla ricerca di Marina

Negli episodi settimanali di Un posto al sole, Roberto capirà finalmente che Marina è in pericolo e che il responsabile è Fabrizio. Ci saranno momenti di grandissima tensione, anche perché Rosato, una volta capito che è stato scoperto, perderà completamente la testa. Ferri vorrà andare alla ricerca di Marina da solo, e a nulla serviranno le parole di Franco e Filippo, consapevoli del rischio che sta correndo.

Roberto non ascolterà nessuno e agirà da solo, ma Boschi e suo figlio lo seguiranno per fare in modo che la situazione non degeneri.

Anticipazioni Un posto al sole 7-11 novembre: Damiano tra Viola e Rosa

Da quando è diventata la sua guardia del corpo, Damiano si è legato molto a Viola e lo stesso vale per lei, che si è anche proposta per dare delle ripetizioni al piccolo Manuel, in modo da farsi perdonare la sua freddezza iniziale.

In realtà Ornella e Raffaele hanno capito benissimo che questa è una scusa che Viola sta usando per passare più tempo con Damiano. È in arrivo una storia d'amore? Antonio inizierà a essere geloso di Manuel, ma non sarà il solo: Rosa, la ex di Damiano, non nasconderà la sua insofferenza nei confronti di Viola. Ci si chiede in tutto ciò che posizione abbia Eugenio, praticamente sparito dalla vita della moglie e del figlio.

Un posto al sole, trame 7-11 novembre 2022: il lato oscuro di Riccardo

Brutta settimana per Rossella, che dovrà affrontare la notizia del divorzio tra Michele e Silvia. Non sarà facile per lei accettare la fine del matrimonio dei suoi genitori. Inoltre, nelle nuove puntate di Un posto al sole, Riccardo mostrerà il suo lato oscuro. Crovi farà una scenata di gelosia che farà preoccupare anche Michele, ma Ross pregherà il padre di lasciarle affrontare da sola la situazione. Occhio, perché Rossella potrebbe trovarsi in una situazione molto pericolosa.