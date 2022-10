Alta tensione nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Le anticipazioni rivelano che per Marina la situazione si farà ancora più pericolosa, essendo nelle mani di Fabrizio. Dopo un momento in cui Roberto sembrava aver creduto alle parole di addio scritte nella lettera che Rosato ha falsificato, capirà finalmente che è proprio il suo rivale in amore a essere il responsabile di tutto ciò che è accaduto, dal tentativo di avvelenamento alla sparizione di Marina. Così Ferri, spaventato dall'idea di perdere la donna che ama, si metterà sulle sue tracce.

Cosa succederà?

Un posto al sole anticipazioni: Roberto sulle tracce di Fabrizio

Nel dettaglio le nuove anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate che andranno in onda a novembre, raccontano che Marina si sentirà come un leone in gabbia. Dopo averle provate tutte per convincere Fabrizio a lasciarla libera, comincerà a rassegnarsi all'idea di non farcela. Spaventata dai comportamenti di Rosato, temerà per la sua stessa vita e perderà le speranze. Intanto Roberto avrà l'intuizione giusta: capirà infatti che Marina non lo ha lasciato e non è affatto partita, ma è nelle mani di Fabrizio. Occorre agire subito, prima che succeda l'irreparabile.

Un posto al sole puntate novembre: Franco e Filippo vogliono fermare Ferri

Roberto racconterà a Filippo e Franco quanto scoperto, e li metterà al corrente del fatto di voler scovare il nascondiglio di Fabrizio senza il loro aiuto. Si tratta di una questione privata che vuole risolvere una volta per tutte. Franco e Filippo ovviamente saranno in ansia, e cercheranno in tutti i modi di far rinsavire Ferri che, tuttavia, non vorrà saperne del loro supporto.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Roberto non perderà tempo e andrà alla ricerca di Marina, sottovalutando il pericolo che sta correndo.

Anticipazioni di Un posto al sole: Fabrizio potrebbe togliersi la vita

Non è la prima volta che Rosato perde completamente il controllo e tenta gesti estremi. Ora che aveva Marina e che per forza di cose dovrà rinunciare a questa sua follia, che cosa farà?

Rosato è in una condizione mentale preoccupante, dipendente da alcol e psicofarmaci. Non si esclude che, pur di non vedere Marina di nuovo insieme a Roberto - e così il fallimento del suo piano - possa decidere di togliersi la vita. Insomma, la tensione è altissima nella soap e ci saranno momenti di grande ansia, come ha anche anticipato la stessa Nina Soldano nel corso di una recente intervista. Che cosa succederà a Fabrizio quando Roberto sarà finalmente davanti alla verità? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.