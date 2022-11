Colpo di scena nella scuola di Amici: durante la puntata pomeridiana che è stata trasmessa su Canale 5 il 4 novembre, è stato mostrato il momento in cui Wax ha chiuso la storia con Claudia. I due si erano lasciati andare ad appassionati baci solamente una settimana fa, ma il ragazzo ha capito che caratterialmente non ci sono i presupposti per vivere una relazione seria e stabile all'interno della casetta.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici

Non è durata neppure un mese la storia d'amore tra due allievi della ventiduesima edizione di Amici. Nel corso del daytime di venerdì 4 novembre, infatti, è stato mandato in onda il breve confronto che Wax e Claudia hanno avuto in casetta prima di dirsi addio.

A distanza di circa una settimana dal loro primo romantico bacio in giardino, il cantante e la ballerina hanno concordato nel non voler proseguire in coppia il percorso nella scuola. Il ragazzo, in particolare, ha ammesso di aver notato troppe differenze caratteriali con la compagna di classe, divergenze che alla lunga potrebbero solo fare male al loro rapporto.

La giovane ha parlato poco ma si è detta d'accordo con la decisione di interrompere la frequentazione, cominciata pochissimo tempo fa un po' a sorpresa tra le mura della casa che ospita tutti i ragazzi della stagione 2022/2023.

Il passato con l'alunno di Amici

Una delle quattro coppie che si sono formate nella casetta di Amici in appena un mese di lezioni, dunque, è già scoppiata.

Wax non se l'è sentita di portare avanti un rapporto che secondo lui non ha futuro, per questo l'ha comunicato a Claudia e insieme hanno deciso di rimanere buoni amici.

La ballerina, dunque, è nuovamente single dopo un fugace quanto passionale flirt con il compagno di classe che l'ha corteggiata a lungo prima di riuscire a strapparle un "bacio alla Shakespeare" (come Romeo e Giulietta, a detta del talento del team Arisa).

Ancor prima di entrare nella scuola più famosa d'Italia per volontà di Raimondo Todaro, la danzatrice era finita al centro del Gossip per la sua precedente storia d'amore con un altro protagonista del talent-show: per anni, infatti, Claudia è stata legata a Samuele Barbetta, ballerino dell'edizione del format Mediaset vinta da Giulia Stabile due anni e mezzo fa circa.

Gli amori sbocciati tra i talenti di Amici

Quando è stata ufficializzata la coppia Wax-Claudia, molti fan di Amici si sono detti spiazzati dalla notizia perché per la maggior parte di loro la ragazza era ancora ufficialmente fidanzata con Samuele. Nel giorni scorsi, inoltre, Barbetta ha usato i social network per dirsi dalla parte dell'ex compagna, e l'ha fatto postando una foto mentre ballava negli studi del talent-show al quale anche lui ha partecipato alcuni anni fa.

Oggi, a distanza di una settimana dai baci che la giovane si è scambiata con il cantante dai capelli rossi, il pubblico di Canale 5 ha scoperto che è già tutto finito.

Procedono a gonfie vele, invece, tutte le altre storie d'amore che sono nate in casetta nelle ultime settimane: Niveo e Rita, ad esempio, sono stati i primi ad avvicinarsi e anche durante le registrazioni delle puntate appaiono sempre vicinissimi e super affiatati.

Va tutto bene anche tra Mattia e Maddalena: i due ballerini si sono scambiati vari baci dopo una conoscenza amichevole durata quasi un mese, e ad oggi sono una coppia a tutti gli effetti.

Megan, invece, nutre dei dubbi sul comportamento di Gianmarco. Le anticipazioni dello speciale che è stato registrato il 3 novembre, fanno sapere che la danzatrice ha invitato il compagno a vivere più liberamente il loro legame e non avere più comportamenti diversi in base a chi si trova davanti.