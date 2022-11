Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni rivelano un avvicinamento fra Nunzio e Alice, ma accadrà un colpo di scena. Chiara, infatti, tornerà a Napoli, dopo avere trascorso un periodo di disintossicazione e il rapporto con il suo fidanzato potrebbe essere in bilico a causa della nipote di Marina Giordano.

Un posto al sole, trame: Nunzio e Alice si avvicinano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alice tornerà a Palazzo Palladini a Napoli e porterà un po' di brio nella vita di sua nonna, reduce dai difficili giorni di sequestro.

Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che la figlia di Elena si interesserà ad un ragazzo. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito a chi farà perdere la testa alla giovane Pergolesi. In particolar modo, la nipote di Marina resterà affascinata da Cammarota. A tal proposito, nelle prossime puntate, Nunzio e Alice si avvicineranno ma, al momento, non è chiaro se fra i due giovani nascerà una storia d'amore.

Un posto al sole, prossime puntate: Chiara torna, Nunzio e Alice vicini

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché, proprio quando Nunzio e Alice inizieranno a frequentarsi in amicizia e avranno i primi avvicinamenti, Chiara farà ritorno a Napoli.

Al momento, non è ancora chiaro quando la giovane Petrone rientrerà nel capoluogo campano e se si accorgerà che il suo fidanzato ha avuto modo di approfondire la sua conoscenza con la nipote di Marina. Inoltre, non sono trapelati indizi, che facciano capire come reagirà la figlia di Elena, trovandosi faccia a faccia con la sua rivale in amore.

Un posto al sole, prossimi episodi: la storia di Nunzio e Chiara è in bilico per colpa di Alice

Durante le prossime puntate di Un posto al sole, pertanto, Alice e Chiara potrebbero contendersi Nunzio ma, al momento, non è ancora emerso nessun dettaglio che indichi quali siano le intenzioni di Cammarota. Nei recenti episodi della soap partenopea, il figlio di Franco Boschi aveva avuto un avvicinamento a Rossella e, pertanto, sembrava essere possibile un'ipotetica storia d'amore fra la dottoressa Graziani e il cuoco di Caffè Vulcano, ma i due ragazzi non erano andati oltre a un rapporto di amicizia.

A questo punto, Nunzio potrebbe lasciarsi andare con Alice, ma l'arrivo di Chiara potrebbe cambiare le carte in tavola. Prima di andare in clinica, Cammarota aveva dato l'anello di fidanzamento a Petrone e la ragazza aveva accettato di diventare sua moglie. Pertanto, la presenza di Alice potrebbe minare le nozze dei due fidanzati e il matrimonio fra i due innamorati potrebbe saltare.