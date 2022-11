Ida Platano rompe il silenzio dopo l'addio con Alessandro da Uomini e donne. La dama siciliana in queste ore ha scelto di tornare sui social e di metterci la faccia in una story con la quale ha voluto tranquillizzare i tantissimi fan che la seguono con passione su Instagram.

Sì, perché da quando c'è stata la registrazione della fatidica scelta, Ida aveva fatto perdere un po' le sue tracce, ma questa mattina è intervenuta per rassicurare tutti.

Ida lascia lo studio di Uomini e donne con Alessandro

Nel dettaglio, l'esperienza di Ida Platano a Uomini e donne è terminata qualche settimana fa, quando la dama siciliana ha scelto di mettere la parola fine al suo percorso nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ida si è congedata dalla trasmissione uscendo di scena assieme ad Alessandro [VIDEO], il cavaliere napoletano che ha saputo far breccia nel cuore della dama siciliana, portandola a mettere da parte per sempre la sua tormentata e chiacchieratissima storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

La fatidica puntata della scelta di Ida a Uomini e donne andrà in onda nel corso della prossima settimana di programmazione del talk show e, in tanto, Ida aveva fatto perdere un po' le sue tracce social, tanto da far preoccupare i numerosi fan che la seguono e supportano sui social.

'Non sono sparita, vi leggo', Ida rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e donne

In queste ore, quindi, ecco che Ida ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto postando delle nuove stories in cui ha tranquillizzato tutti coloro che si chiedevano che fine avesse fatto dopo il suo addio alla trasmissione.

"Buongiorno belli miei, io sto benissimo. Non sono sparita, vi leggo. Voglio dirvi grazie", ha esclamato Ida che è apparsa serena e radiosa dopo la fine della sua esperienza nello studio di Uomini e donne.

"Grazie per i messaggi che ho ricevuto per il look, i capelli ma la cosa più importante è quando mi dite che sono bella dentro", ha aggiunto ancora la dama siciliana che ha così scelto di ringraziare i tantissimi sostenitori che continuano a mandarle messaggi d'affetto e vicinanza.

'Grazie del supporto', Ida ringrazia i fan dopo la sua uscita di scena da U&D

"Appena ho un po' di tempo vi risponderò. Grazie del supporto e dell'amore che ogni giorno mi mostrate", ha concluso Ida che ha così scelto di tranquillizzare i fan che si chiedevano che fine avesse fatto dopo l'addio al programma con Alessandro.

Insomma, tutto sembra procedere per il verso giusto e in queste stories postate sui social, Ida è apparsa serena e radiosa come non mai. Alessandro Vicinanza sarà davvero la persona giusta? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.