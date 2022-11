Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di questo autunno 2022 rivelano che per Marina arriverà finalmente il momento di liberarsi dalla prigionia di Fabrizio Rosato, il suo pericoloso ex marito che l'ha tenuta prigioniera e segregata in uno stanzino per svariato tempo.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Fabrizio si ritroverà in serio pericolo mentre Roberto Ferri deciderà di pensare a se stesso e si ritroverà così a "rifiutare" la sua amata.

Fabrizio in gravi condizioni, Marina libera: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso di questo autunno 2022, rivelano che la prigionia di Marina arriverà finalmente al termine.

La dark lady di Palazzo Palladini tornerà di nuovo in assoluta libertà anche se, gli spoiler della soap opera rivelano che Fabrizio si ritroverà in gravi condizioni.

L'uomo, quindi, rischierà la vita ma non sarà in pericolo di morte e sui social, gli attori di Marina e Fabrizio, hanno lasciato intendere che prossimamente potrebbero essere coinvolti in nuove trame che potrebbero riservare nuovi colpi di scena mozzafiato come è già successo in questo periodo.

Roberto Ferri 'rifiuta' Marina: anticipazioni Un posto al sole 2022

Insomma, la coppia Marina-Fabrizio potrebbe tornare all'attacco in futuro ma intanto, a destare grande attenzione sarà anche la reazione di Roberto Ferri dopo la liberazione della sua amata.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole 2022 rivelano che Ferri deciderà di pensare a se stesso e di conseguenza si ritroverà nella delicata posizione di rifiutare Marina.

Una scelta del tutto inaspettata anche se, in questi prossimi episodi della soap, Roberto si ritroverà a fare i conti con una amara verità che lo porterà a credere di avere perso per sempre la sua amata.

Come si evolverà la situazione? Quello che si sa, al momento, è che Ferri deciderà di lasciare Napoli e di mettersi in viaggio per trasferirsi un po' di tempo a Londra.

Il ritorno di Alice, la figlia di Elena: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Tuttavia, la sua partenza verrà spiazzata da un doppio ritorno: non si esclude che uno di questi possa avere a che fare proprio con Marina Giordano, la quale potrebbe rimettere in crisi il ricco e spietato imprenditore.

Le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Un posto al sole, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il rientro in città di Alice, la figlia di Elena, ormai diventata una donna.

Alice rimetterà piede in città dopo un lunghissimo periodo di assenza e inizierà ad essere attratta dalle "bellezze della città".