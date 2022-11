Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 21 al 25 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Niko sarà fortemente combattuto nell'accettare o meno di incontrare Manlio in carcere e sarà distrutto dal dolore proprio nel giorno in cui verrà commemorata la sua Susanna. Per Viola ed Eugenio si presenterà un momento di inaspettata vicinanza che spingerà l'uomo a credere di poter recuperare davvero il suo rapporto con la donna. Alice farà ritorno a Napoli e comincerà ad apprezzare le "bellezze" locali.

Per Samuel e Speranza diventerà estremamente difficile convivere con la presenza ingombrante delle gemelle come nuove vicine di casa.

I tormenti di Niko

Niko comincerà a riflettere a lungo sulla proposta di Manlio di incontrarlo e sarà fortemente combattuto sulla migliore decisione da prendere. Eugenio comincerà a trascorrere molto tempo in più con suo figlio e la sua presenza comincerà a regalare i primi effetti positivi. Per Franco e Angela invece arriveranno dei momenti piuttosto difficili da gestire. Bianca infatti deciderà di organizzare una festa di compleanno a sorpresa al suo amico Antonello nonostante il parere contrario dei suoi genitori. Eugenio e Viola riusciranno a trascorrere del tempo da soli grazie alla decisione di guardare insieme un film di supereroi.

Il tenero momento sarà l'occasione giusta per i due per testare la forza dei loro sentimenti. Niko invece continuerà ad essere combattuto sulla scelta da compiere nei confronti di Manlio mentre Diego e Lia potranno finalmente vivere i teneri e dolci momenti dell'inizio della loro storia d'amore. Non mancheranno però alcuni ostacoli da superare.

Roberto si mostrerà deciso a partire per Londra ma una duplice sorpresa lo spiazzerà capovolgendo i suoi piani.

La decisione di Eugenio

Dopo i teneri momenti trascorsi con Viola, Eugenio deciderà di voler recuperare il suo vecchio rapporto con la madre di suo figlio e si impegnerà parecchio per riuscirci. Per Speranza e Samuel intanto arriveranno momenti duri da affrontare, infatti la vicinanza delle gemelle Cirillo come nuove vicine di casa creerà loro non pochi problemi.

Alice a sorpresa tornerà a Napoli e dopo il suo ritorno su accorgerà di aver sviluppato un forte interesse nei confronti delle bellezze del posto. Nel giorno della commemorazione di Susanna, Niko avrà un vero e proprio crollo emotivo incapace di gestire la rabbia e il dolore per una perdita così grande. Sarà Ornella con le sue parole e il suo sostegno a risollevare il morale del giovane vedovo. Bianca Boschi intanto continuerà ad organizzare senza sosta la festa a sorpresa ad Antonello con lo scopo di riuscire a condurlo in Terrazza.