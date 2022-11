Renato e Alberto continueranno ad avere divergenze. Anche nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 14 al 18 novembre, il signor Poggi continuerà a mettere i bastoni fra le ruote a Palladini. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che il nonno di Bianca ostacolerà i piani dell'avvocato e, a farci le spese finirà Niko, che potrebbe avere una vicina di casa scomoda. Nel frattempo, Michele e Silvia s'incontreranno per caso a San Gregorio Armeno e Mariella sognerà un ritorno di fiamma fra i suoi amici.

Un posto al sole, anticipazioni al 18/11: Renato ostacola i piani immobiliari di Alberto

A Palazzo Palladini continueranno le diatribe condominiali fra Renato e Alberto. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi fino al 18 novembre, rivelano che Poggi continuerà a opporsi ai progetti imprenditoriali di Palladini. Nelle recenti puntate della soap partenopea, l'avvocato aveva iniziato a fare lavori di ristrutturazione nel suo seminterrato, perché il suo intento era quello di creare una casa vacanze nel condominio di Posillipo. Il papà di Niko non smetterà di ostacolare la decisione di Alberto e a farci le spese potrebbe finirci suo figlio.

Un posto al sole, trame al 18/11: Niko potrebbe avere una vicina di casa scomoda per colpa di Renato

Nel dettaglio, in base a quanto rivelato dalle anticipazioni di Un posto al sole, sembrerebbe ipotizzabile che Renato riesca a non fare iniziare l'attività imprenditoriale ad Alberto. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono maggiori dettagli su quanto succederà a Palazzo Palladini.

Per colpa dell'ostinazione del signor Poggi, l'avvocato dovrà rivedere i suoi piani e, probabilmente, sarà costretto ad affittare a una persona il suo seminterrato. Pertanto, Alberto non ospiterà i turisti e non farà nessuna attività ricettiva. Niko, quindi, potrebbe non avere come dirimpettai i clienti del bed and breakfast.

Il Poggi potrebbe avere, per colpa di suo padre, una vicina di casa alquanto scomoda ed è ipotizzabile che possa trattarsi di Manuela o Micaela .

Un posto al sole, episodi al 18/11: Mariella spera in un ritorno di fiamma fra Silvia e Michele

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole fino al 18 novembre, verranno trattate le vicende legate ai genitori di Rossella. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Michele e Silvia s'incontreranno casualmente a San Gregorio Armeno e la coppia deciderà di fare una passeggiata insieme nella suggestiva via napoletana. Graziani e Saviani potrebbero rimanere affascinati dal luogo pittoresco e avere qualche ripensamento in merito al loro amore. Al momento, non c'è nessuna certezza su un eventuale ritorno di fiamma fra il giornalista e la proprietaria di Caffè Vulcano, ma Mariella sarà fiduciosa e spererà che i suoi amici tornino insieme.