Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 7 novembre, non possono mancare altri avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire come evolveranno le diverse vicende.

In particolare, i riflettori sono puntati su Salvatore Amato, il quale sta attraversando un periodo davvero molto difficile. Il suo rapporto con Anna Imbriani è in crisi a causa del ritorno improvviso di Quinto, il suo ex marito.

Si pensava che quest'ultimo fosse morto, ma di recente la giovane donna si è recata negli Stati Uniti poiché ha scoperto che, in realtà, era vivo e si trovava in carcere. Per aiutarlo e riportarlo a Milano, ha mentito spudoratamente al suo attuale marito. Tuttavia, Salvo ha scoperto la verità e questo lo ha deluso molto, provocando in lui numerosi dubbi riguardo al loro rapporto. Soprattutto perché non ha intenzione di ostacolare il legame tra Quinto e sua figlia Irene.

L'articolo di Marco viene pubblicato sul Paradiso Market

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo i recenti avvenimenti, Marco riceve un'ottima notizia: il suo articolo viene pubblicato sulla rivista ufficiale del magazzino, il Paradiso Market.

A causa di ciò, però, deve inimicarsi sia Umberto che suo fratello Tancredi, i quali non sono affatto felici per il successo del giovane giornalista. Pertanto, entrambi si dissociano dall'articolo mediante un comunicato stampa. Fortunatamente, Marco può contare sul grande sostegno di Vittorio che gli è accanto.

Nel frattempo, Maria si mette subito all'opera per confezionare un nuovo abito da sottoporre al giudizio di Flora e, per l'occasione, chiede aiuto ad Armando.

La direttrice del Paradiso cerca il sostegno di Vittorio

Intanto, Ezio concede dei permessi speciali alle operaie della Palmieri, senza confrontarsi con Umberto. Pertanto, quest'ultimo va su tutte le furie e, preso dall'impeto, lo umilia. Ultimamente il Commendatore è sul piede di guerra e Adelaide, nella sua lotta contro di lui, cerca di attirare anche Vittorio dalla sua parte.

Tuttavia, quest'ultimo è irremovibile perché non ha intenzione di schierarsi.

Infine, dopo tanti tentennamenti, Salvo prende una decisione per lui molto difficile. Nonostante i vari tentativi per cercare di mantenere in piedi la sua relazione con Anna, fa un passo indietro e la lascia. Per quanto sia una scelta dolorosa, probabilmente è quella più giusta per il bene della piccola Irene che merita di vedere i suoi genitori di nuovo uniti. Pertanto, il giovane Amato si sfoga con il suo fidato amico Marcello.