Si tornerà a parlare di Susanna in Un posto al sole, nel corso delle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 novembre su Rai 3. Già, perché la vicenda che la riguarda e che l'ha vista perdere la vita per colpa di Valsano tornerà a essere trattata nelle trame di Upas. Tutto inizierà quando una notizia su Susanna si abbatterà come un ciclone su Niko e la sua famiglia. Ciò che verrà a galla scatenerà una spirale di rabbia e frustrazione e qualcuno deciderà di non starsene con le mani in mano.

Un posto al sole anticipazioni: Niko sconvolto da una notizia su Susanna

Dopo la perdita della sua Susanna, che aveva sposato in ospedale con la speranza di passare la vita con lei, Niko non riesce a riprendersi. Nemmeno la vicinanza e l'amore di Jimmy alleviano il suo dolore. Ora però c'è Manuela, disposta a tutto pur di tornare con Niko e provare a fargli voltare pagina con il suo amore. Nonostante la sua dolcezza, Niko non è ancora pronto a dimenticare Susanna e ha cercato con delicatezza di allontanare la sua ex che, tuttavia, non ha intenzione di arrendersi. Qualcosa, però, è pronto a sconvolgere ogni equilibrio. Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Niko sarà sconvolto da una notizia su Susanna.

Ciò che si scoprirà riempirà di dolore e di rabbia anche i famigliari della giovane Picardi.

Anticipazioni Un posto al sole: Susanna era incinta?

Sui social si sono moltiplicate le ipotesi riguardo la notizia che verrà svelata sulla povera Picardi. Senza dubbio deve essere qualcosa di molto grave, dato che Niko e la famiglia di Susanna saranno sconvolti e arrabbiati.

Ma non solo: qualcuno - le anticipazioni non rivelano ancora chi - deciderà di non stare con le mani in mano. Tra le teorie che i fan di Un posto al sole hanno preso in considerazione, ne spicca una in particolare. Secondo molti telespettatori, si verrà a sapere che Susanna, prima di perdere la vita per colpa di Valsano, era incinta di Niko.

Un retroscena tragico e drammatico che darebbe il colpo di grazia al giovane avvocato.

Un posto al sole: le ipotesi sulla scomparsa di Susanna

C'è anche chi ha ipotizzato che Susanna non sia davvero passata a miglior vita ma che sia stata 'nascosta' per sfuggire agli uomini di Lello. Ipotesi che, tuttavia, ci sembra alquanto suggestiva e improbabile, dato che è stato celebrato il funerale e la stessa attrice che presta il volto a Susanna (Agnese Lorenzini) ha confermato l'addio del suo personaggio. Dunque, che cosa scoprirà Niko sulla sua povera moglie? Susanna era incinta prima di perdere tragicamente la vita? Questa ipotesi non è affatto da escludere. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per risolvere questo nuovo mistero.