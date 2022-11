Si torna a parlare di Susanna nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 14 al 18 novembre 2022. Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas svelano infatti che Niko e la sua famiglia saranno travolti da una notizia sulla giovane che li spiazzerà. Di che cosa si tratta? Nel frattempo, Mariella si convincerà che Michele e Silvia si amino ancora e penserà a come evitare che procedano con il divorzio. Giancarlo, ovviamente, non ne sarà felice. Attenzione anche a Viola, sempre più vicina a Damiano e alle dinamiche della sua famiglia.

Per Lia, invece, è in arrivo una brutta e inaspettata notizia che la metterà in allerta.

Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 novembre: Michele e Silvia si amano ancora?

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole svelano che Michele e Silvia si troveranno ancora vicini in occasione di una romantica passeggiata a San Gregorio Armeno. La loro complicità non passa inosservata a Mariella, che ne parla all'amica, invitandola a riflettere ancora un po' sui suoi reali sentimenti. Intanto, Micaela pressa Alberto affinché le affitti un appartamento a Palazzo Palladini. In questo modo, può stare vicino a Jimmy ogni giorno. Niko, saputo della notizia, va su tutte le furie. Viola, invece, è sempre più legata a Damiano e al piccolo Manuel, ma un piccolo incidente cambierà le carte in tavola.

Un posto al sole, trame al 18 novembre 2022: qualcuno trova i gioielli di Lia

Attenzione alle vicende di Lia, che regaleranno nuovi colpi di scena. I gioielli di famiglia sono spariti, ma qualcuno li troverà. Di chi si tratta? Ormai senza speranze, la bella Longhi decide di lasciare Palazzo Palladini ma ecco che Diego ha un'idea per fermarla.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, vedremo Viola mettere da parte l'orgoglio e chiedere scusa a Rosa, decisa ad aiutare Manuel. Roberto, invece, continua a pensare alla sua Marina, che si trova in serio pericolo di vita.

Un posto al sole prossime puntate: una notizia su Susanna si abbatte su Niko

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, un’improvvisa notizia si abbatte come un gigantesco ciclone sul povero Niko.

Ciò che verrà a sapere lo spiazza, perché riguarda Susanna. Sia Niko che la sua famiglia rivivono la rabbia e il dolore per quanto successo, terribile e inaccettabile. Qualcuno, però, non starà a guardare e sarà disposto a tutto pur di fare giustizia e onorare sua memoria. Intanto, Diego continua a corteggiare Lia, sperando di non far sì che lasci il palazzo, invitandola a dimenticare i suoi turbamenti e lasciare da parte il passato. Infine, vedremo Bianca spiazzata davanti a una scoperta su Antonello che la porterà a fare una scelta che sorprenderà tutti.