Quella di lunedì 7 novembre 2022 non è stata una puntata facile per Antonella Fiordelisi. La ragazza si è confrontata con il suo ex fidanzato (nonché migliore amico) e dopo il confronto è andata in crisi. Appena la puntata è terminata, Antonella si è sfogata con Nikita, per poi chiudersi in magazzino con Antonino, suscitando così l’ira del suo nuovo fidanzato, Edoardo Donnamaria.

Fiordelisi si chiude nel magazzino con Antonino, Edoardo sbotta

Antonella, chiusa nel magazzino del Grande Fratello Vip con Antonino, ha rivelato di aver visto il suo ex molto dimagrito e che stava male.

Fiordelisi sostiene di averlo visto molto peggio di come si erano lasciati l’ultima volta e che, il pensiero di aver visto il suo ex in quelle condizioni, la fa sentire in colpa.Antonella ha anche rivelato di non aver mai visto il suo ex piangere per lei e che, oltre ad un fidanzato, per lei era come un padre, migliore amico e fratello e che non ha mai visto nessuno che l’ha amata così tanto come il suo ex. Edoardo nel mentre si è messo alla porta del magazzino per origliare ciò che si dicevano Antonino ed Antonella. Pochi minuti dopo il giefifno si è recato da Edoardo Tavassi e Luca Salatino lamentandosi perchè la sua fidanzata era chiusa in un magazzino insieme ad Antonino. Donnamaria ha sbottato dicendo:” Mi da fastidio che lei piange con un altro.

Non sono contento di vederla così, perchè poi ti vai a chiudere in un magazzino?. Questa è la volta buona che faccio un macello, io vado in galera". Edoardo ha spiegato che può essere uno comprensivo, ma che c'è un limite a tutto. Ha poi ribadito di non capire il motivo per il quale si sono chiusi in magazzino, quando potevano benissimo parlare liberamente qui in giardino davanti a tutti, come ha fatto prima Antonella con Nikita.

Donnamaria ha poi ribadito di non avercela con Antonino, ma con Antonella, perchè si è nascosta lì dentro con lui.

Botta e risposta su Instagram tra l'ex di Antonella e il padre

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, durante il confronto con la gieffina, ha rilasciato delle accuse sulla famiglia di Antonella.

Il ragazzo ha detto che fuori dalla casa c’è gente che rilascia interviste e che Fiordelisi a seguito del confronto con la sua famiglia è cambiata, insinuando che è stata manipolata dalla sua famiglia. Subito dopo il confronto, il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, ha pubblicato una storia Instagram con scritto: “È pazzo”, per poi pubblicarne un’altra con scritto: ”Certi comportamenti scomposti e insensati, imporranno un futuro severo divieto di avvicinamento”. Gianluca, dinanzi a queste storie, non è rimasto in silenzio e ha risposto dicendo che lui non è assolutamente il nemico e che se solo fossero andati oltre, adesso non erano sui social a minacciarlo.