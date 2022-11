Continuano senza sosta le intricate vicende di Un posto al sole, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. La storica fiction, infatti, a differenza di altri programmi trasmessi sulle reti Rai, non subirà interruzioni a causa dei Mondiali di calcio 2022. Perciò, come di consueto, ci sarà spazio per gli intrecci sentimentali, gli inganni ei colpi di scena, ma anche per gli intrighi con un pizzico di mistero. A tal proposito, gli spoiler delle puntate in programma dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 anticipano che una nuova minaccia coinvolgerà Marina Giordano e le persone a lei più vicine.

Trame Un posto al sole 28 novembre-2 dicembre: Marina pronta ad aprirsi con Roberto

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 nuove tensioni aspettano gli abitanti di palazzo Palladini. Stando alle anticipazioni , Marina cercherà di superare il trauma del rapimento. La donna tornerà a Napoli con la nipote Alice e sembrerà pronta ad aprirsi con Roberto . Tuttavia, non sarà facile per l'imprenditrice parlare di ciò che ha passato durante la prigionia. Nel frattempo, la festa organizzata per Antonello avrà dei risvolti inaspettati. Intanto, proseguirà il piano architettato da Manlio che metterà Niko nella posizione scomoda di dover trovare una somma di denaro che gli consenta di stare al suo gioco.

Momenti di tensione anche tra Speranza e le gemelle Cirillo. A nulla, infatti, serviranno i tentativi di Samuel di placare lo scontro.

Spoiler Un posto al sole al 2 dicembre: una minaccia incombe su Marina e Roberto

Dopo aver ammesso i reciproci sentimenti, i due decideranno di dare il via ad una nuova fase della loro vita. Le complicazioni, però, saranno dietro l'angolo. Stando alle più recenti anticipazioni, la coppia festeggerà insieme a Filippo e Serena la ritrovata serenità, ignorando che li attende una nuova minaccia. Un'ombra sinistra oscurerà presto le loro vite.

Nel frattempo crescerà l'interesse di Alice nei confronti del giovane Nunzio, mentre Mariella si unirà a Speranza nello scontro con Micaela e Manuela. Nel frattempo, Clara e Alberto andranno a pranzare al Vulcano insieme a Marika che porterà un regalo al piccolo Federico. Un improvviso incidente, però, darà luogo ad esiti inaspettati.

Niko in cerca di denaro: Un posto al sole anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre

Sempre nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 non si placherà la guerra tra le Altieri e le sorelle Cirillo. Nessuna delle due parti sembrerà intenzionata a mollare la presa. Nel frattempo, Niko continuerà disperatamente a cercare il denaro necessario a mettere in pratica il suo piano di vendetta.

Proprio per questo, Manlio si darà da fare per incontrare il detenuto che diventerà il loro complice. Nel frattempo, una volta scampato il pericolo, Alberto minaccerà di denunciare i responsabili della produzione e della vendita di giocattoli contraffatti. Le anticipazioni rivelano inoltre che Raffaele crederà di aver capito il vero motivo che si nasconde dietro il comportamento di Rosa nei confronti di Viola.