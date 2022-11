Marina e Roberto ancora protagonisti in Un posto al sole: le anticipazioni svelano che per la coppia la sofferenza non è finita e che l'incubo di Fabrizio Rosato è solo l'inizio di una lunga serie di eventi nei quali verranno coinvolti.

Ebbene sì, un nuovo e inquietante pericolo si abbatterà su Marina e Roberto, ma non solo: questa ombra sinistra colpirà anche Serena e Filippo, di cosa di tratterà?

Intanto, Ferri riuscirà a riavvicinarsi a Marina, dopo aver scoperto tutte le angherie alle quali è stata esposta. I due torneranno a essere una coppia, ancora più innamorata di prima, ma il destino sarà loro avverso.

Roberto e Marina tornano insieme: Un posto al sole anticipazioni dicembre 2022

Ci saranno tante novità nelle nuove puntate di Upas. In primis, le anticipazioni di Un posto al sole vedono Niko cercare i soldi per la sua vendetta contro Lello, avendo accettato di collaborare con Manlio al suo folle piano. Il giovane Poggi si metterà nei guai, avendo perso completamente il controllo.

Nel frattempo, Marina si aprirà con Roberto, che le starà vicino con un'insolita dolcezza. Ferri riuscirà a farla sfogare e raccontare cosa è realmente successo nel casolare in cui era nelle mani di Fabrizio. Ferri resterà sconvolto, ma il suo amore sarà così grande da convincere Marina a lasciarsi andare e farsi proteggere.

Marina e Roberto torneranno insieme, più forti che mai. Per festeggiare l'evento, inviteranno Filippo e Serena a una cena, ma l'epilogo sarà drammatico e inaspettato.

Un'ombra sinistra incombe su Marina, Roberto, Filippo e Serena

E poi ancora, nei nuovi episodi di Un posto al sole ci sarà spazio per parlare anche di Alberto e Clara che insieme al piccolo Federico saranno protagonisti di uno spiacevole incidente al bar Vulcano.

Intanto, a Palazzo Palladini, la presenza delle gemelle Cirillo sarà notevoli problemi a Samuel e Speranza, costringendo Mariella a intervenire per calmare le acque.

Marina e Roberto festeggeranno il loro ricongiungimento in compagnia di Filippo e Serena. Ma ecco che un'ombra sinistra incombe su tutti loro, dando il via a una nuova drammatica trama che lascerà con il fiato sospeso i telespettatori.

Marina e Roberto in pericolo: Un posto al sole episodi dicembre

Proprio quando tutto sembrava essersi risolto, ecco che una nuova minaccia incombe su Marina e Roberto. I due, più forti che mai, dovranno far fronte ancora una volta a qualcuno o qualcosa che minaccia la loro felicità. Di cosa si tratta?

Non resta che seguire le nuove puntate di Un posto al sole in onda a dicembre, come sempre su Rai 3 alle 20:50 dal lunedì al venerdì, salvo variazioni di palinsesto per via dei Mondiali di calcio. Ricordiamo che per vedere le repliche basta accedere al portale Raiplay.