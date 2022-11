La soap opera Una vita nelle puntate dal 7 al 12 novembre concluderà la propria messa in onda in Italia, su Canale 5. Nell'ultima settimana verrà dato spazio al decesso di Genoveva: in punto di morte la donna non verrà perdonata dal suo ex marito Felipe. Spazio anche ad Azucena, che scoprirà di essere nata da una relazione extraconiugale: questo la turberà e non poco.

Azucena scopre la verità sul padre

Stando a ciò che rivelano le anticipazioni, Casilda racconterà ad Azucena che vuole destinare i soldi che ha vinto alla lotteria a un nuovo progetto, ovvero un'attività all'interno del mercato del paese.

Intanto Hortensia ammetterà che in realtà non ha mai vissuto all'estero.

Ci sarà un momento passionale tra Luzdivina e Marcelo: i due che si baceranno, anche se l'uomo sembrerà respingerla. Poi Dori e Felipe organizzeranno una merenda per rimanere in buoni rapporti con i vicini di casa. Durante questo momento di ristoro, Dori riceverà la proposta di matrimonio di Felipe: la donna accetterà la proposta.

Intanto Genoveva verrà consigliata da Marcelo, che penserà a un nuovo medico per capire i suoi problemi di saluti e risolverli. Contraria a questa visita sarà invece sua figlia Gabriela.

Nel frattempo Azucena scoprirà la verità sul padre: lei è stata concepita fuori dal matrimonio della madre Hortensia.

Bellita vuole far riavvicinare Alodia e Ignacio

Bellita architetterà un piano: vuole far riavvicinare Ignacio ad Alodia. L'uomo aprirà uno studio medico a Ecija. Nel frattempo Dori e Felipe parleranno di un possibile nuovo lavoro.

Intanto i soldi vinti alla lotteria da Casilda la porteranno ad abbandonare il suo lavoro di domestica e ad aprire una nuova attività, mettendosi in società con Rosina e Susana.

Durante un pranzo con sua figlia Gabriela, Genoveva verrà colpita da un colpo di arma da fuoco di Aurelio: Marcelo salverà la ragazza, ma non potrà evitare il peggio per la madre. In punto di morte Genoveva cercherà conforto in Felipe, chiedendogli scusa per tutto il male che gli ha fatto, che però le volterà le spalle. Non vuole perdonarla.

Intanto Marcelo dovrà recarsi dalla polizia per raccontare quanto accaduto e cosa ha portato alla morte di Genoveva. Dopo il suo decesso, la figlia Gabriela riceverà una misteriosa chiamata: dall'altra parte del telefono ci sarà Cayetana Sotelo-Ruz, che evidentemente non era morta, ma che anzi era sua complice.

Leonor tornerà ad Acacias e deciderà di trasferirsi li con tutti i familiari al seguito. Da Acacias si allontanerà infine Felipe, che dopo la morte di di Genoveva andrà a stare a Ginevra con la sua nuova compagna.