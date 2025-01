Continuano le vicende di Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 27 al 31 gennaio, per Damiano non saranno tempi facili da affrontare. Verrà sospeso dal servizio dopo aver arrestato i rapitori di Viola. Ferri e Marina continueranno a fare i conti con le conseguenze dell'incidente ai Caraibi, ma dovranno vedersela anche con Alberto Palladini, furioso per l'accaduto.

La reazione di Viola

Damiano riuscirà ad arrestare i due malviventi che hanno rapinato Viola al termine di una visita guidata alla Sanità. In un primo momento, la donna si sentirà sollevata, ma subito dopo cambierà idea.

Verrà diffuso in rete un video che ritrae il poliziotto mentre esegue l'arresto dei due ragazzini con metodi poco consoni alla divisa che indossa. Il video diventerà virale e arriverà, oltre che alla sua compagna, anche in commissariato. Per questo motivo, Damiano verrà sospeso dal servizio. Deluso e amareggiato per quanto accaduto, Damiano finirà per discutere con Viola, allontanandosi da lei. Anche Manuel e Antonio verranno a conoscenza del video e ne rimarranno molto turbati. Solo successivamente la professoressa proverà a capire le intenzioni che hanno spinto il suo compagno a comportarsi in una certa maniera e proverà a riavvicinarsi a lui. Per Ferri e Marina le cose non andranno meglio.

I due continueranno a combattere duramente per ripulire il nome dei cantieri Palladini Flegrei dopo il disastro avvenuto al largo dei Caraibi. Come se non bastasse, dovranno anche gestire Alberto Palladini, che, venuto a conoscenza di quanto accaduto, li accuserà di aver infangato il nome della sua famiglia con i loro affari loschi.

La delusione di Manuela

Giulia cercherà di far riappacificare Jimmy e Renato, mentre Serena spronerà Manuela a farsi avanti con Niko, certa che anche lui possa ricambiare i suoi sentimenti. Tra lei e Niko si instaurerà un bel clima di vicinanza, quando i due scopriranno insieme i voti del primo quadrimestre di Jimmy. La loro tenera complicità, però, verrà spezzata quando il ragazzo rifiuterà categoricamente la gemella Cirillo, facendola ricadere nello sconforto.

Tra Jimmy e Renato invece, alla fine, riuscirà a tornare il sereno. Guido, invece, continuerà a stare dietro a Claudia, tanto da non accorgersi di nulla di ciò che accade intorno a lui. L'uomo non si renderà minimamente conto del dramma familiare che stanno vivendo Silvia e Michele a causa di Rossella, perché sarà troppo preso dalla sua nuova storia d'amore. Intanto, Silvia, dopo un nuovo confronto con Mariella, la spronerà ancora una volta a dare una chance a Mimmo.

Elena e Marina si ritroveranno a discutere sul futuro di Alice, in quanto la ragazza è sempre più convinta di voler restare a Napoli. Rosa e Pino si ritroveranno per caso e tra i due si riaccenderà l'intesa che li lega. Samuel invece, su consiglio di Nunzio, accetterà di incontrare una delle ragazze conosciute in chat, ma anche questa volta qualcosa non andrà per il verso giusto.

Ipotesi su Viola e Damiano

Dopo l'arresto di Potito, tra Viola e Damiano le cose peggioreranno drasticamente. Tra i due ci sarà una frattura che li vedrà allontanarsi sempre di più. Viola prenderà male il fatto che il suo uomo abbia usato la violenza per arrestare dei ragazzini, abusando del suo potere. Damiano, invece, si sentirà solo e incompreso. Non è ancora chiaro come evolverà la situazione tra i due, ma è certo che questo episodio sarà una difficile prova da superare per testare la stabilità del loro rapporto. Sicuramente, Viola avrà modo di riflettere sui modi poco ortodossi del suo nuovo compagno, assetato di giustizia a tutti i costi. Potrebbe anche essere questo un pretesto per riavvicinarsi nuovamente a Eugenio che è sempre stato lì pronto ad aspettarla.