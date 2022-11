La settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che saranno trasmessi dal 14 al 18 novembre raccontano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) avrà un'accesa reazione scoprendo che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) ha scartato l'abito di Maria Puglisi (Chiara Russo). Vito (Elia Tedesco), intanto, cercherà di confortare la sarta ricordandole di credere di più in sé stessa, nel frattempo Armando (Pietro Genuardi) invoglierà il contabile a fare il primo passo con la compaesana.

La moglie di Tancredi (Flavio Parenti), invece, si renderà conto che la stilista ha copiato il vestito creato dalla giovane Puglisi e, a tal proposito, sarà combattuta se dirlo o meno alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina). La vicinanza tra Maria e Vito, infine, potrebbe interrompersi bruscamente qualora la sarta dovesse scoprire che Lamantia è lo sposo scelto dal padre per il suo matrimonio combinato.

La sorprendente scoperta di Armando su Vito

Negli episodi de Il Paradiso delle Signore 7 andati in onda martedì 1 e mercoledì 2 novembre, Vito aveva dimenticato il portafogli in magazzino e a ritrovarlo era stato Armando.

Prendendo l'oggetto in mano per scoprire di chi fosse, il capomagazziniere era venuto a conoscenza non soltanto del proprietario, ovvero Lamantia, ma anche che lo stesso aveva all'interno del portafogli una foto di Maria.

Ferraris, quindi, aveva chiesto spiegazioni al nuovo contabile del grande magazzino meneghino e quest'ultimo aveva risposto di essersi invaghito della giovane sarta, aggiungendo due dettagli da non sottovalutare, ossia quando e dov'è nato.

Particolari che sembrano gridare a gran voce che Vito sia il ragazzo contattato dal padre di Maria come sposo per le nozze combinate alla sarta.

Armando rivelerà la scottante scoperta fatta a Maria?

Maria potrebbe scoprire che Vito è lo sposo delle nozze combinate dal padre

La complicità tra Vito e Maria sta crescendo di episodio in episodio ma tale idillio potrebbe subire un brusco rallentamento o una frenata qualora la ragazza siciliana dovesse scoprire che il contabile è la persona scelta dal padre per sposarla.

Se tale scoperta dovesse essere confermata e venire alla luce, difatti, la talentuosa sarta potrebbe decidere di allontanarsi da Lamantia, magari accusando il ragazzo di non essere stato sincero con lei sin dall'inizio e, come se non bastasse, di tramare alla sue spalle assieme al padre.