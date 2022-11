Diverse novità avverranno durante il finale di stagione di Una vita previsto dal 7 al 12 novembre su Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che Gabriela Salmeron riceverà una telefonata da Cayetana Sotelo Ruz. Lolita Casado, invece, apparirà confusa su Fidel Soria.

Una vita: anticipazioni puntate 7-12 novembre

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le ultime puntate trasmesse da lunedì 7 a sabato 12 novembre in prima visione tv rivelano che Casilda dirà a Azucena di aver intenzione di usare la vincita della lotteria per aprire una bottega.

Hortensia, invece, confiderà a Pascual di non essere mai uscita dalla Spagna.

Luzdivina bacerà sulla bocca Marcelo, che sorpreso rifiuterà il gesto. Felipe e Dori organizzeranno un ricevimento per annunciare ai vicini di essere ufficialmente una coppia. In questo frangente, l'avvocato chiederà la mano della sua ex infermiera, che risponderà affermativamente alla proposta.

Marcelo, invece, proporrà a Genoveva di sentire un dottore per scoprire l'origine dei suoi strani malesseri. Ma Gabriela farà cambiare idea alla madre.

Luzdivina, nel frattempo, avrà intenzione di abbandonare Acacias 38. Per questo motivo, Marcelo proverà a farle cambiare idea, confidandole di provare per lei un sincero affetto.

Lolita confida a Felipe di essere confusa su Fidel

Nelle puntate dal 7 al 12 novembre di Una vita, Hortensia deciderà di essere sincera con sua figlia. La donna, infatti, svelerà a Azucena di essere il frutto di un tradimento. La ragazza, a questo punto, incoraggerà sua madre a svelare la verità pure a Pascual.

Bellita, intanto, metterà in azione un piano per far ricongiungere Ignacio e Alodia.

In pratica, la cantante avrà intenzione di trasferirsi con tutta la famiglia a Ecija, dove il nipote ha intenzione di aprire uno studio medico.

Lolita confiderà a Felipe di essere confusa su Fidel, mentre giungerà un'allettante proposta di lavoro per l'avvocato.

Casilda, invece, annuncerà a Rosina di avere intenzione di aprire un'attività dopo aver vinto alla lotteria: quest'ultima, fingerà di essere indifferente, tanto che la domestica ci rimarrà molto male.

Gabriela riceva una telefonata da Cayetana

Ramon apparirà infastidito dalle attenzioni rivolte da Fidel a sua nuora. Ben presto l'ex poliziotto chiederà all'uomo il permesso di fare la corte a Lolita.

Hortensia, invece, dirà a Pascual di non essere mai stata sposata, mentre Susana e Armando giungerà all'improvviso al posto di due rappresentanti della Bris Holden.

Aurelio, invece, si introdurrà nella sala da pranzo dove Genoveva sta mangiando con sua figlia. In questo frangente, l'uomo apparirà pronto a sbarazzarsi della moglie, Marcelo eviterà il peggio per la giovane. Tuttavia, Salmeron verrà colpita da un proiettile destinato a sua figlia. La donna in punto di morte chiederà perdono a Felipe, ma lui le volterà le spalle.

Infine Marcelo verrà portato via dalla polizia mentre Gabriela riceverà una telefonata da parte di Cayetana dopo la morte di Genoveva.