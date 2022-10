Ci saranno tante novità durante il finale di stagione di Una vita, in onda nelle prime settimane di novembre su Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata in Spagna, raccontano che Pascual Sacristan chiederà la mano di Hortensia Rubio. Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), invece, abbandonerà Acacias 38 in compagnia di Dori Navarro per rifarsi un futuro altrove.

Una vita, anticipazioni: Pascual chiede in sposa Hortensia

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda in prima visione tv in Italia, segnalano grandi novità per Hortensia e Felipe.

Tutto inizierà quando la sorella di Rosina (Sandra Marchena) racconterà a Pascual che Azucena è nata fuori dal matrimonio. Una notizia che verrà inizialmente presa male dal ristoratore, salvo poi cambiare idea. Sacristan, infatti, inviterà tutto il vicinato al ristorante, gestito dalla madre, per chiedere a Rubio di diventare sua moglie, che risponderà di sì. Tuttavia non ci sarà soltanto il lieto fine per questi due personaggi, in quanto Felipe ritroverà la gioia di vivere accanto a Dori.

Felipe parte con Dori per Ginevra

Nelle puntate finali di Una vita, Felipe proporrà all'ex infermiera di diventare sua sposa. Dori, a questo punto, accetterà di sposarlo, tanto da preparare il trasferimento a Ginevra, dopo il conseguimento di una borsa di studio per ultimare i suoi studi in psicologia.

D'altro canto anche Alvarez Hermoso riceverà un'allettante proposta di lavoro, che potrebbe costringerli a vivere una relazione a distanza, ma alla fine accadrà un colpo di scena. Felipe stupirà nuovamente l'amata rivelandole l'intenzione di trasferirsi insieme a lei a Ginevra per stare accanto al figlio adottivo Tano, ormai diventato un medico di successo.

Di conseguenza Alvarez Hermoso si congederà da tutti i suoi amici compreso l'amico Ramon Palacios (Junma Navas), il quale apparirà particolarmente felice per questo epilogo.

Destino incerto per Lolita e Fidel

Destino incerto per Lolita e Fidel. La bottegaia prenderà in considerazione l'eventualità di conoscere in maniera più approfondita il poliziotto, dopo aver ricevuto il benestare di suo suocero, visto che ormai sono passati cinque anni dalla morte di Antonito, perito durante un attentato di natura anarchica.

Tuttavia Casado deciderà di recarsi in compagnia di Ramon a Cabrahigo per trovare il figlio Moncho, pregando Fidel di aspettare il suo ritorno ad Acacias 38 insieme al suo figlioletto per pensare meglio sul da farsi.