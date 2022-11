L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe essere caratterizzato dal ritorno in scena di Agnese.

La capofamiglia di casa Amato è ormai assente da un po' di settimane, dato che ha dovuto lasciare di punto in bianco la città e il suo lavoro al grande magazzino per correre in soccorso di sua figlia Tina.

Proprio nel corso delle prossime settimane, Agnese potrebbe rimettere piede in città e dare un annuncio decisamente inaspettato ai suoi familiari.

Agnese corre in soccorso di sua figlia Tina ne Il Paradiso 7

Nel dettaglio, gli spettatori e fan de Il Paradiso delle Signore 7 hanno avuto modo di vedere che all'inizio di questa settima stagione, Agnese ha lasciato la città per correre da sua figlia Tina, che si trova a Londra con il marito Sandro.

Il motivo? La cantante ha messo al corrente sua mamma e i familiari di aver scoperto di essere in dolce attesa ma, dopo delle visite mediche, ha scoperto che si trattava di una gravidanza a rischio.

Ecco allora che i dottori hanno consigliato a Tina di stare ferma il più possibile e di evitare ogni minimo sforzo per non mettere a repentaglio la vita del bambino che porta in grembo.

Agnese potrebbe tornare al più presto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Immediata la reazione di mamma Agnese che, nel momento in cui ha appreso questa notizia, è subito corsa da sua figlia.

Agnese, senza pensarci su due volte, ha lasciato il suo incarico all'interno del Paradiso delle signore, mettendo al corrente Vittorio e la nuova proprietaria Adelaide di questo imprevisto che l'avrebbe portata fuori dalla città per un po' di tempo.

E così, Agnese si è trasferita a Londra per stare al fianco di sua figlia e aiutarla in questo momento così delicato della sua vita.

Tuttavia, quello di Agnese non è un addio definitivo, dato che ben presto la donna rimetterà di nuovo piede in città e tornare dai suoi familiari.

Agnese potrebbe svelare che Tina ha perso suo figlio nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Ebbene, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Agnese potrebbe ricomparire a Milano dopo questo lungo periodo di assenza, ma non si esclude che la donna possa portare con sé delle brutte notizie.

Il sospetto, infatti, è che la gravidanza di Tina possa non essere andata nel migliore dei modi: non si esclude, quindi, che Agnese possa rivelare ai suoi cari che la figlia ha perso il bambino che portava in grembo.

Insomma, il sogno di Tina di diventare mamma per la prima volta potrebbe essere bruscamente interrotto e, di conseguenza, Agnese potrebbe fare il suo ritorno in città e riprendere in mano le redini della sua vita al fianco dell'amato Armando.