Le anticipazioni di Uomini e donne dal 14 al 18 novembre 2022 rivelano che si tornerà a parlare di Ida e Riccardo. Tra i due ex fidanzati sembra non essere ancora finita del tutto, dato che si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti in studio.

Occhi puntati anche su Roberta che, nel corso di questi nuovi appuntamenti, metterà alle strette il cavaliere Alessandro, accusandolo di non essere realmente interessato alla ricerca del "grande amore".

Roberta e Ida ai ferri corti in studio: anticipazioni Uomini e donne 14-18 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso delle puntate previste dal 14 al 18 novembre, si proseguirà con il racconto della love story tra Ida e Alessandro.

I due stanno portando avanti la loro frequentazione ma, la dama Roberta, continuerà ad intromettersi tra i due e metterà zizzania con i suoi commenti.

La situazione in studio assumerà una piega del tutto inaspettata, al punto che Ida e Roberta si ritroveranno ben presto ai ferri corti, protagoniste di una discussione dai toni molto accesi e forti.

Ida scoppia in lacrime per Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché nel momento in cui in studio arriverà Riccardo Guarnieri, ci sarà l'ennesimo colpo di scena inaspettato.

Il cavaliere annuncerà di aver riallacciato i rapporti con un'altra delle sue ex storiche incontrate in trasmissione. Trattasi di Gloria: i due si sono sentiti e la reazione di Ida Platano non sarà delle migliori.

Ida avrà un vero e proprio crollo emotivo, tanto da abbandonare lo studio amareggiata e ferita da questo comportamento del tutto inaspettato del suo ex fidanzato.

Roberta sbotta contro Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 14-18 novembre

Le reazioni in studio non mancheranno: le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne dal 14 al 18 novembre rivelano che Armando punterà il dito contro il cavaliere Alessandro, per la sua mancanza di reazioni dopo la sfuriata di Ida nei confronti del suo ex.

Anche Roberta non sarà per niente tenera nei confronti di Alessandro: la dama lo accuserà di essere "cieco" se non riesce a rendersi conto del fatto che tra Ida e Riccardo c'è ancora un forte sentimento, che sembra non essersi mai sopito.

Successivamente poi, Roberta rincarerà la dose nei confronti di Alessandro, accusandolo di essere interessato solo alla notorietà e alla visibilità che regala la trasmissione.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che, in questi nuovi appuntamenti con U&D, uscirà in esterna con Agostino ma i due decideranno di rimanere solo amici e di non andare oltre.