Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e la settimana dal 21 al 25 novembre sarà ricca di emozioni per i telespettatori di Rai 1. Ezio sarà più vicino a Gloria, mentre Vittorio e Matilde sembreranno risolvere le loro incomprensioni. Ci sarà anche un breve riavvicinamento tra Umberto e Adelaide, ma il commendatore regalerà l'anello di fidanzamento a Flora. Infine, Maria accetterà l'invito di Lamantia che, incoraggiato da Alfredo, si farà avanti con lei.

Ezio preferirà confidarsi con Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 21 al 25 novembre raccontano che l'amore sarà al centro delle trame. In primo piano ci sarà il rapporto tra Ezio e Gloria che diventerà sempre più solido alla luce delle scelte lavorative del padre di Stefania. Il signor Colombo infatti, sarà spronato da sua moglie a lasciare ufficialmente il suo lavoro per mettersi in proprio e realizzare il suo desiderio. Ezio tuttavia, continuerà a mentire e Veronica per giorni, fingendo di essere rimasto alla Palmieri. Solo in un secondo momento convocherà Stefania, Gemma e Veronica per dire loro che intende dimettersi dall'azienda ma aggiungerà anche di aver trovato un altro impiego.

Gloria, invece, ascolterà le perplessità di Colombo che sarà angosciato all'idea dii essere ancora alle dipendenze di qualcuno e confiderà a lei la sua decisione per il futuro. Don Saverio, invece, comunicherà a Veronica che le voci sul suo conto si sono calmate e la donna avrà intenzione di far ritornare il suo compagno a casa con lei, ma ci ripenserà a causa di un fatto a cui assisterà.

Umberto deciso ad ufficializzare la storia con Flora: anticipazioni settimana 21-25 novembre

La settimana de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre vedrà protagonista anche il triangolo formato da Adelaide, Umberto e Flora. Tra la stilista e il commendatore sembrerà tutto finito, tanto che la donna lascerà la suite che divide con Guarnieri e si confiderà con Marcello.

Adelaide, invece, chiederà a Barbieri informazioni sulla relazione di suo cognato e in occasione della tragica morte del presidente John Fitzgerald Kennedy organizzerà una serata al Circolo facendosi affiancare da Umberto. I due cognati metteranno da parte l'astio degli ultimi tempi, ma Umberto sarà deciso a riconquistare Flora, tanto che questa volta le regalerà un anello di fidanzamento. Quando Adelaide verrà a saperlo sarà furiosa, ma Marcello la accoglierà in un abbraccio affettuoso.

Marco riceverà un'importante proposta di lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 21 al 25 novembre rivelano che anche Alfredo noterà che Vito prova dei sentimenti per Maria e lo incoraggerà a farsi avanti.

Il contabile scriverà un biglietto per la ragazza che accetterà il suo appuntamento, ma un imprevisto impedirà che tutto sia perfetto tra loro. Elvira, invece, sarà preoccupata per Salvatore e si impegnerà per capire come stia davvero il figlio di Agnese. Per Marco, invece, arriverà una bella notizia e una proposta di lavoro che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella di Stefania. Infine, Vittorio farà presente a Matilde che ci tiene alla sua collaborazione e tra i due ci sarà un importante avvicinamento, tanto che Conti inviterà la donna ad accompagnarlo ad una cena con amici.