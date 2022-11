L'episodio de Il Paradiso delle signore del 22 novembre sarà ricco di novità e colpi di scena. A tal proposito, Ezio continuerà a mentire a Veronica e nasconderà alla fidanzata di essersi licenziato, mentre sarà sincero con Gloria, con la quale si confiderà e le racconterà i suoi progetti. Nel frattempo, Alfredo spronerà Vito a tentare di fare il primo passo con Maria e cercherà di invitare a cena Irene, ma non avrà fortuna.

Il Paradiso delle signore, trama 22/11: Ezio mente a Veronica

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore Ezio ha avuto un diverbio con Umberto.

Il papà di Stefania aveva deciso, autonomamente, di concedere un permesso alle operaie della ditta Palmieri, senza accordarlo con Guarnieri. In quell'occasione, il cognato di Adelaide aveva rimproverato il direttore commerciale e il signor Colombo era stato umiliato. Ezio non aveva digerito il comportamento arrogante del suo datore di lavoro e si era licenziato. Purtroppo, però, il marito di Gloria non aveva avuto il coraggio di rivelare alla sua fidanzata di non avere più il lavoro. Le anticipazioni dell'episodio del 22 novembre forniscono dettagli in più su quanto accadrà a Zanatta e al suo compagno. In particolar modo, Colombo continuerà a riempire di menzogne Veronica e continuerà a tenere all'oscuro la mamma di Gemma della sua situazione lavorativa.

Il Paradiso delle signore, episodio 22/11: Ezio si confida con Gloria

Se da un lato il signor Colombo non si sentirà a suo agio a mettere al corrente Veronica di avere perso il lavoro e non avere più un'occupazione, dall'altro lato Ezio si avvicinerà a Gloria e confiderà a sua moglie i suoi progetti. In particolar modo, i genitori di Stefania trascorreranno del tempo insieme e il direttore commerciale parlerà a Moreau del desiderio di mettersi in proprio e occuparsi del tessuto denim.

Al momento, non è chiaro se la capo commessa de Il Paradiso delle signore riuscirà a mantenere il segreto con il suo consorte o se racconterà qualcosa a Veronica Zanatta.

Il Paradiso delle signore, puntata 22/11: Alfredo sprona Vito a fare il primo passo con Maria

Dopo qualche settimana di assenza, a causa di un infortunio al braccio, Alfredo tornerà a lavorare a Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni della puntata del 22 novembre rivelano che il magazziniere proverà a convincere Vito a fare il primo passo con Maria. Nel frattempo, Perico non penserà soltanto ai problemi di cuore del contabile, ma anche alle sue beghe amorose. Le indiscrezioni trapelate in rete annunciano che Alfredo tenterà, ancora una volta, di conquistare Irene e inviterà la Venere a cena. Purtroppo, però, la coppia non uscirà insieme e, al momento, non è chiaro se Cipriani darà il due di picche al collega o se ci sarà qualche altro imprevisto all'orizzonte. Adelaide, invece, sospetterà che fra Umberto e Flora possa esserci qualche problema e, pertanto, chiederà a Marcello di informarsi sulla vita sentimentale di suo cognato.