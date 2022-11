Uomini e donne torna in onda lunedì 14 novembre 2022, con una nuova puntata inedita su Canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Ida Platano, ancora una volta alle prese con il tormentato rapporto col suo ex Riccardo.

Ma, questa volta, la dama si ritroverà a rischiare di perdere anche il suo nuovo pretendente: trattasi del cavaliere Alessandro, intenzionato a voler lasciare la trasmissione definitivamente.

Ida rischia di perdere Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 14 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 14 novembre rivelano che dopo l'acceso confronto tra Ida e Riccardo, dove sembrerebbe che tra i due non sia ancora stata messa la parola fine, in studio ci sarà spazio per l'arrivo di Alessandro.

Il cavaliere napoletano, durante le ultime puntate di questa edizione, ha scelto di troncare la sua relazione con Roberta per rivelare ad Ida di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

La dama siciliana ha accettato così di portare avanti questo rapporto ma, alla luce dei continui diversi che si vengono a creare tra lei e Riccardo, la reazione di Alessandro non sarà affatto delle migliori.

Alessandro vuole lasciare il programma, colpa di Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne del 14 novembre 2022 rivelano che il cavaliere napoletano, in studio, ammetterà di essere stufo di questa situazione che si è venuta a creare e del modo di fare di Ida Platano verso il suo ex Riccardo.

Per tale ragione, quindi, Alessandro annuncerà di essere pronto a voler abbandonare definitivamente la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e quindi rinunciare ad Ida.

Un duro colpo per la dama siciliana che, a questo punto, si ritroverà a rischiare seriamente di perdere Alessandro perché non riesce a lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Lavinia va a riprendersi Alessio: anticipazioni Uomini e donne del 14 novembre

Di conseguenza, Ida deciderà di intervenire in prima persona per evitare "il peggio": la dama correrà dietro ad Alessandro e cercherà così di convincerlo a non lasciare la trasmissione e quindi non rinunciare alla loro frequentazione.

Spazio anche alle vicende della tronista Lavinia: le nuove anticipazioni di Uomini e donne del 14 novembre 2022 rivelano che la tronista romana deciderà di andare a riprendersi Alessio Campoli.

Nella registrazione precedente, il corteggiatore scelse di eliminarsi dalla trasmissione, ma Lavinia ha preferito non arrendersi e si recherà a casa di Alessio per convincerlo a tornare in studio da lei.

Basterà questo gesto della tronista per far sì che Alessio Campoli cambi idea e accetti di riprendere parte al programma di Canale 5? Spazio anche alla nuova esterna tra Lavinia e Francesco: tra i due tutto andrà nel migliore dei modi.

L'appuntamento con Uomini e donne domina la sfida ascolti del pomeriggio tv

Insomma una nuova puntata che si preannuncia imperdibile per i quasi tre milioni di spettatori che tutti i giorni seguono con interesse le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

Anche la scorsa settimana, la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi ha confermato la sua leadership nella sua fascia di messa in onda, con una media che è arrivata a toccare anche la soglia del 28% di share e picchi che hanno raggiunto il 31% durante la messa in onda su Canale 5.