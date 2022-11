Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne in programma dal 2 al 4 novembre 2022 su Canale 5? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, si prepara a tornare in onda dopo lo stop di due giorni per il ponte di Ognissanti.

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle nuove puntate, che si preannunciano ancora una volta incentrata sulle vicende di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma anche sui dubbi della dama Roberta Di Padua.

Spazio alle novità della tronista Federica Aversano che, in questi nuovi appuntamenti, si ritroverà a fare i conti col rifiuto da parte di uno dei suoi pretendenti.

Polemiche tra Ida e Alessandro: anticipazioni Uomini e donne dal 2 al 4 novembre

Nel dettaglio le nuove puntate di Uomini e donne, eccezionalmente per questa settimana, sono previste in formato ridotto dal 2 al 4 novembre 2022 su Canale 5.

Dopo la pausa di due giorni in occasione del ponte di Ognissanti, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi tornerà in onda nel consueto slot orario delle 14:45, pronta a intrattenere il suo affezionatissimo pubblico.

Le anticipazioni della settimana rivelano che gran parte del tempo sarà dedicato alle novità legate alla coppia composta da Ida e Alessandro.

I due hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e quindi darsi una seconda chance.

Eppure in studio non mancheranno le discussioni e le polemiche, un po' come accadeva già in passato tra la dama siciliana e Riccardo Guarnieri.

Roberta attacca Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 2-4 novembre

Nel corso di queste nuove puntate di Uomini e donne non mancherà neppure una frecciatina al vetriolo da parte di Roberta Di Padua.

La dama del trono over, infatti, interverrà prendendo parte alla discussione, ammettendo di non credere nell'amore che Alessandro ritiene di provare nei confronti di Ida.

Insomma, Di Padua metterà in discussione il sentimento del cavaliere Alessandro che, di punto in bianco, si è riscoperto di nuovo innamorato della sua ex Ida.

I dubbi di Roberta verranno confermati nel corso delle prossime puntate? Alessandro sta prendendo in giro la dama siciliana?

Federica fa i conti con un rifiuto: anticipazioni Uomini e donne 2-4 novembre

Le anticipazioni di Uomini e donne dal 2 al 4 novembre 2022 rivelano che Federica sarà protagonista di due nuove esterne.

Una con Federico che, nella scorse puntate, aveva scelto di auto eliminarsi dal programma. Tuttavia la tronista è andato a riprenderlo, confessando che gli piace molto. La seconda esterna sarà con Stefano, un nuovo pretendente.

Nel corso di questi nuovi appuntamenti, Federica farà i conti anche con un rifiuto: trattasi del corteggiatore Gabriele, che ha scelto di auto eliminarsi, nonostante la tronista lo tenesse lì tra i suoi pretendenti.