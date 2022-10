Perché Uomini e donne non va in onda oggi 31 ottobre? Quando torna l'appuntamento con il talk show?

In occasione del ponte di Ognissanti, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche, soprattutto per quanto riguarda la fascia del daytime pomeridiano.

Tra i programmi che ne faranno le spese in queste giornate di festa spicca anche Uomini e donne, che non sarà regolarmente in onda alle 14:45.

Cambio programmazione Uomini e donne: Mediaset cancella due puntate

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne si verificherà in occasione del ponte Ognissanti.

La trasmissione di Maria De Filippi risulta cancellata dal palinsesto Mediaset per ben due giornate.

Non solo non è prevista in occasione della vera giornata di festa di martedì 1° novembre 2022, ma salterà anche l'appuntamento di Halloween.

Gli spettatori che lunedì 31 ottobre si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove avventure di Ida Platano, Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri si ritroveranno a fare i conti con una brutta sorpresa.

L'appuntamento con U&D, infatti, non sarà trasmesso nel consueto slot orario delle 14:45 e al suo posto sarà trasmesso un film sentimentale.

Cancellate due puntate di Uomini e donne: De Filippi si ferma per le feste

Insomma, uno stop di due giorni per Maria De Filippi e tutti i protagonisti della sua trasmissione del pomeriggio, che continua a registrare numeri ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Nel daytime feriale, infatti, Uomini e donne non conosce alcun tipo di rivale dal punto di vista auditel. La trasmissione Mediaset viaggia su una media giornaliera di oltre 2,7 milioni di spettatori fissi, toccando punte di share del 28%.

Numeri che permettono alla rete ammiraglia del Biscione di avere delle buone entrate grazie agli spot pubblicitari che vengono inseriti all'interno del programma, tra i più redditizi in assoluto.

Ecco quando torna Uomini e donne dopo lo stop

Ma quando tornerà l'appuntamento con Uomini e donne in tv dopo lo stop del ponte Ognissanti? I fan possono stare tranquilli, perché da mercoledì 2 novembre Tina Cipollari e tutti i protagonisti del talk show saranno nuovamente in onda su Canale 5 e la trasmissione sarà riproposta anche in replica su La5 nella fascia dell'access prime time.

Intanto, in queste due giornate di stop, a beneficiare dell'assenza di Uomini e donne sarà l'appuntamento con la soap opera Un altro domani.

Eccezionalmente per le giornate del 31 ottobre e 1° novembre la soap spagnola, che non sta brillando dal punto di vista auditel, sarà trasmessa in versione extralarge dalle 16:15 alle 17:25 circa, con ben tre episodi di fila.

Riusciranno i film e la soap a non far rimpiangere gli ascolti che ogni giorno totalizza la De Filippi in daytime? Al pubblico spetterà l'ardua sentenza.